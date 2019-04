BTS und Billie Eilish: Gemeinsamer Song?

Was passiert, wenn die Jungs von BTS noch mit anderen geilen Künstlern kooperieren? Richtig, es geht komplett durch die Decke! Genau das konnten wir beobachten, als die K-Pop-Boys gemeinsam mit Halsey ihren Song "Boy With Luv" veröffentlichten. Bereits nach drei Tagen wurde das Video auf YouTube ganze 130 Millionen Mal aufgerufen. Crazy! Und jetzt kann man sich nur ausmalen, was passiert, wenn BTS und Sängerin Billie Eilish (17) gemeinsam was starten!

BTS wünscht sich Zusammenarbeit mit Billie Eilish

Bei einem Interview wurden Jin, Jimin, RM, V, J-Hope, Suga und Jungkook gefragt, mit welchen Künstlern sie künftig noch zusammenarbeiten wollen. Daraufhin antwortete BTS-Mitglied Jungkook, dass sich die Band eine Zusammenarbeit mit "Bury A Friend"-Sängerin Billie Eilish vorstellen könnten. Wow, wie aufregend! Jungkook geriet richtig ins Schwärmen über Billie, die zuletzt einen mega Auftritt auf dem Coachella-Festival hinlegte.

Wer würde sich nicht über einen gemeinsamen Song von den talentierten Jungs aus Südkorea und der beeindruckenden Billie Eilish wünschen? Bis dahin können wir uns aber auf den 1. Mai freuen, denn dann treten BTS gemeinsam mit Halsey bei den diesjährigen Billboard Music Awards in Las Vegas auf. Zum ersten Mal performen sie gemeinsam ihren Song „Boy With Luv“ auf der Bühne.

