Billie Eilish: Ihre Krankheit brachte sie ihren Fans näher

Billie Eilish spricht über das Tourette-Syndrom

Eigentlich wirkt das Leben von Sängerin Billie Eilish perfekt: Ihr Album „When we all fall asleep, where do we go?“ ist in unzähligen Ländern auf Platz 1. Mit ihren gerade mal 17 Jahren hat die Newcomerin krasse 17 Millionen Follower auf Instagram! Und sie zählt sogar noch vor Ariana Grande zu den am meisten gestreamtesten Künstlerinnen auf Spotify.

Klar, für die Sängerin läuft es mega gut. Aber perfekt ist es sicherlich nicht, denn die 17-Jährige leidet unter dem Tourette-Syndrom. Die Krankheit äußert sich durch unkontrollierte Bewegungen und Laute, sogenannte Tics. In der beliebten US-Show The Ellen Show hat Billie Eilish jetzt offen über ihre Krankheit gesprochen.

Billie Eilish versuchte, ihre Krankheit zu verstecken

"Ich habe mein ganzes Leben damit gelebt", erzählte die "Bury A Friend"-Interpretin im Interview. „Ich habe nie darüber geredet, weil ich nicht wollte, dass die Krankheit darüber bestimmt, wer ich bin. Ich wollte nicht die Künstlerin mit Tourette sein“, sagte sie weiter. Arme Billie! Als sie jedoch in einem früheren Interview plötzlich Zuckungen hatte und sich die Beteiligten einen Spaß daraus machten, entschloss sie sich ihr Schweigen zu brechen.

Billie Eilish: Die Reaktion der Fans berührt sie!

Vor allem die Reaktion ihrer Fans überraschte und berührte Billie total: „Viele haben sich mir gegenüber geöffnet und erzählt, dass sie ebenfalls Tourette haben“, sagte sie in der Ellen-Show. „Das hat mich meinen Fans nähergebracht.“ Und Billie Eilish machte ihren Fans damit definitiv Mut! Schließlich können sie jetzt zu einer jungen Sängerin aufsehen, die trotz ihrer Krankheit einen Mega-Erfolg feiert. Respekt!

