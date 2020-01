Billie Eilish supportet Justin Bieber bei Comeback

Schon Justin Biebers neuen Song gehört?

Vor Weihnachten hatte Justin Bieber mit einem Post noch die Hoffnung aller Fans geweckt, dass sein neues Album noch 2019 rauskommt. Das hat er allerdings leider nicht eingehalten. ABER: In diesem Jahr kommt es ziemlich sicher, das lässt zumindest ein "2020"-Post von ihm vermuten. Außerdem haben wir ja immerhin schon einen neuen Song von ihm bekommen. Der heißt "Yummy" und ist soooo cool. Sicherlich dreht der sich um seine Ehefrau Hailey, schließlich singt Justin Bieber zum Beispiel: "I'm elated that you are my lady" ("Ich bin begeistert, dass du meine Lady bist"). Sweet!

Billie Eilish feiert Justin Bieber

Wer die Ausnahmesängerin kennt, weiß, dass sie wahrscheinlich der größte Belieber aller Zeiten ist und das schon seit sie ein Teenager war. Letztes Jahr hatte Billie Eilish dann sogar einen sehr emotionalen und intimen Moment mit Justin Bieber. Sie sahen sich beim Coachella-Festival und sie war sichtlich nervös. Doch, der Sänger nahm sie direkt in den Arm, womit wahrscheinlich einer ihrer größten Träume in Erfüllung gegangen ist. Kein Wunder, dass Billie Eilish ihn jetzt auch bei seinem musikalischen Comeback unterstützen will. Deshalb postet sie in ihrer Insta-Story: "Yummy Justin Bieber Bringt den MF auf Platz 1". Ihre Fans machen da sicher mit und streamen den Song fleißig. Coole Aktion! Übrigens haben auch BTS schon zum Justin Bieber-Track getwittert. Heißt der Platz 1 könnte ihm fast sicher sein!🥇

Billie Eilish's Insta-Post für Justin Bieber Instagram @billieeilish

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!