Justin und Hailey Bieber: Super verliebt

Dass Justin und Hailey Bieber ihre Liebe mit der ganzen Welt teilen, ist schon lange nichts Neues mehr. Immer wieder posten sie gemeinsame Pärchen-Pics, knutschen in der Öffentlichkeit und auch in seiner Doku kann Justin nicht genug über seine Frau schwärmen. So habe Hailey, Justin Bieber vor den Drogen gerettet und einen besseren Mann aus ihm gemacht. Seitdem versucht der Sänger alles, um seine Hailey glücklich zu machen. Dabei geht es anscheinend auch im Bett wild her…😱

Justin Bieber: So wild geht es im Bett zur Sache

Das plaudert zumindest Justin Bieber, der vor Kurzem auf Instagram protestierte, selbst bei seiner Show in London aus. Auf die Frage eines Fans, wie der Alltag eines Megastars aussieht, gibt der Sänger eine Antwort, mit der sicherlich wenige gerechnet haben: „Es kommt darauf an, mit wem ich zusammen bin. Wenn ich bei meiner Frau bin, haben wir gerne... ihr wisst schon, was wir machen. Es wird ziemlich wild. Das ist so ziemlich alles, was wir tun." Wow! Das ist mal eine Aussage. 😅 Eine Sache ist den beiden im Bett dabei besonders wichtig: „Wir haben eine Regel: keine Handys im Bett, außer es ist absolut notwendig.“, so der "Sorry"-Sänger im Interview mit Elle. Scheint also so, als würde es bei den Beiden super laufen.

