"Chilling Adventures of Sabrina": Fans wünschen sich Cross-Over mit "Riverdale"

Schon lange ist ein Cross-Over zwischen "Chilling Adventures of Sabrina" und "Riverdale" geplant. Schließlich sind "Greendale" und "Riverdale" Nachbarorte und die Geschichte von "Sabrina" Teil des "Archie Comic"-Universums. Im Gegensatz zu den Comics ist in der Serien-Welt noch nicht viel passiert. Dabei wurde schon gemunkelt, dass Sabrina und Archie Andrews ein Paar werden! Am 24. Januar erscheint endlich die dritte Staffel von "Chilling Adventures of Sabrina". Bisher ist noch nicht viel bekannt, außer, dass eine Hauptfigur aus dem "Sabrina"-Cast sterben wird …

"Chilling Adventures of Sabrina": Dritte Staffel in "Riverdale"?

Auch wenn ein richtig echtes Cross-Over noch unwahrscheinlich ist, gibt es in der dritten Staffel bereits Hoffnung auf eine kleine "Sabrina" und "Riverdale"-Reunion. Ein Serien-Experte und Kolumnist bei TVLine hat nämlich verraten: "Erwartet nicht, dass ihr die Teenie-Hexe bald Arm in Arm mit Betty und Veronica sehen werdet. Aber ihr könnt euch darauf freuen, dass die Stadt Riverdale eine sehr spezifische Rolle in der nächsten Folge der dritten Staffel von 'Chilling Adventures of Sabrina' spielen wird." Das wäre doch immerhin ein Anfang, oder? 🙊

