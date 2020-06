Facts über Netflix: Was du noch nicht über den Streaming-Dienst wusstest!

1. Netflix ist größer als Google

Auch wenn Netflix bei uns erst in den letzten Jahren so richtig angekommen ist, besteht die Firma schon seit einiger Zeit. Um genau zu sein, feiert Netflix im August seinen 23. Geburtstag. Somit ist der Streaming-Boss ganze zwei Monate älter als die Suchmaschine Google.

2. Netflix könnte bald Konkurrenz bekommen

Ein anderer riesiger Streaming-Dienst soll im Jahr 2021 nach Deutschland kommen. Vielleicht hast du den Namen schon einmal gehört. Die Rede ist von Hulu! In Amerika ist die Plattform bereits verfügbar und besitzt eine große Auswahl an Filmen und Serien. Hulu konnte deshalb eine ebenbürtige Konkurrenz sein, da sie einen großen Wert auf Eigenproduktionen legen und sich somit von anderen Anbietern abheben.

3. Netflix möchte nicht das User für inaktive Konten bezahlen

Tatsächlich möchte der Internet-Riese nicht, dass seine User für etwas bezahlen, das sie nicht benutzen. Deswegen kündigte Netflix nun harte Maßnahmen an! Inaktive Profile, welche seit mehr als zwei Jahren nicht genutzt wurden, werden gelöscht. Natürlich fragt Netflix vorher nochmals nach, aber wenn keine Bestätigung des Accounts kommt heißt es: bye bye! 👋🏻

4. So sollte Netflix eigentlich heißen!

Was ist mit das Wichtigste für ein Produkt? Ein cooler Name, der im Gedächtnis bleibt! Das dachten sich auch die Gründer des Streaming-Dienst Netflix. Erst wollten sie ihr Unternehmen "Kibble" nennen. Im letzten Moment einigten sie sich dann doch auf den Namen Netflix. Besser, oder?

5. Cooler Arbeitgeber: Netflix

Im Netflix-Office geht es ziemlich locker und leger zu. Einen Dresscode gibt es für die über 8.000 Mitarbeiter nicht. Denn Chefs ist es eher wichtiger, dass sie ihre Arbeit sorgfältig machen. Ob sie dabei lässig oder schick gekleidet sind, ist nebensächlich. Sie sollen nur bitte nicht nackt ins Büro kommen! 😂

6. Netflix ist für 15% des weltweiten Internet-Traffics verantwortlich

YouTube bringt es im Schnitt auf 11,4 Prozent und Amazon Prime Video gerade mal auf 3,7 Prozent. Das heißt, Netflix ist 15 % wirklich gut dabei.

7. Netflix begeistert Millionen von Usern

Ok, das ist kein Geheimnis. Aber wusstest du, dass es mehr Netflix-Nutzer gibt, als die Einwohner von Deutschland und Frankreich zusammen? Das ist wirklich eine große Menge, die den Streaming-Dienst nutzen.

8. Netflix gibt es nicht in diesen vier Ländern!

Tatsächlich macht sich darüber vielleicht keine Gedanken, aber es gibt noch einige Regionen und Länder, die kein Netflix-Zugang haben. Die Bewohner folgender Länder kommen leider nicht in den Genuss von Netflix: China, Nordkorea, Syrien und dem Gebiet der Krim.

9. So entstand Netflix

Bevor es Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime, Disney + und Co. gab, ist man noch in eine Videothek gegangen, um sich einen Film auszuleihen. War man zu spät dran mit der Rückgabe, gab es eine kleine Mahngebühr. Und genau das passierte damals einen der beiden Netflix-Gründer. So entstand die Idee, ob es nicht einen anderen Weg gibt, bequemer an Filme und Serien, für einen monatlichen Betrag, zu kommen.

10. Das ist die teuerste Netflix-Serie

Kaum zu glauben, aber für die Hip-Hip-Serie "The Get Down" zahlte Netflix 16 Millionen Dollar pro Folge. 😱 Sie ist somit die bislang teuerste Eigenproduktion des Unternehmens. Da die Kosten jedoch viel höher waren als der Erfolg der Serie, wurde diese nach nur einer Staffel abgesetzt. Irgendwie aber auch nachvollziehbar bei den krassen Kosten! 🙈

