Netflix-Neuheiten und Releases

Viele Produktionsstudios haben aufgrund der Corona-Krise die Kino-Releases verschoben. Netflix bringt im Juni dennoch neue Filme und Serien heraus, die uns die schönste Zeit bei gemeinsamen Streaming-Abenden bescheren.

Neue Netflix Filme im Juni

Neben vielen Neuheiten kommen hier unsere Top-Five der Film Releases auf Netflix im Juni. Seid gespannt!

„Da 5 Bloods“: Kriegsdrama ab 12. Juni

„A Whisker Away“: Anime ab 18. Juni

„Father Soldier Son”: Doku ab 19. Juni

„One Way for Tomorrow“ Netflix-Original aus der Türkei ab 19. Juni

“Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”: ESC-Komödie ab 26. Juni

Neue Netflix Serien im Juni

Auch eine Reihe an Serien-Neuheiten kommen im Juni auf euch zu! Netflix arbeitet wirklich hart, um immer wieder neue Staffeln und Neuerscheinungen auf den Streaming-Markt zu bringen. So kommt garantiert nie Langeweile auf, auch nicht in den bevorstehenden Sommerferien!

„Gotham“: Staffel 5 ab 1. Juni

„Keeping Up with the Kardashians”: alle Staffeln ab 1. Juni

„Angels of Death“: Staffel 1 ab 1. Juni

„Baki“: Staffel 2 ab 4. Juni

„Tote Mädchen lügen nicht“: Staffel 4 ab 5. Juni

„Lennox Hill“: ab 10. Juni

„Das Grab im Wald“: Staffel 1 ab 12. Juni

„BNA: Brand New Animal“: ab 30. Juni

Zu den größten Highlights gehört wohl die vierte und letzte Staffel von „Tote Mädchen Lügen Nicht“. Wir wünschen euch viel Spaß beim Streamen der Netflix Neuheiten im Juni!

Noch mehr Streaming-Highlights, Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!