„Tote Mädchen lügen nicht“: Das ist der Starttermin von Staffel 4

Diesen Sommer gibt es ein letztes Wiedersehen mit Clay, Jessica, Tony & Co. Netflix hat den Starttermin der vierten Staffel bekannt gegeben: Am 05. Juni 2020 können alle Fans der Serie die 10 finalen Episoden von „Tote Mädchen lügen nicht“ auf Netflix streamen.

Cast von „Tote Mädchen lügen nicht“ Staffel 4

Der Haupt-Cast bestehend aus Dylan Minnette (Clay), Alisha Boe (Jessica), Christian Navarro (Tony), Brandon Flynn (Justin), Miles Heizer (Alex), Ross Butler (Zach) und Devin Druid (Tyler) wird auch in den neuen Folgen von „13 Reasons Why“ wieder auf der Leinwand zu sehen sein.

„13 Reasons Why“ Staffel 4: Trailer

Einen offiziellen Trailer zur vierten Staffel gibt es noch nicht, Streaming-Dienst Netflix hat jedoch ein kurzes Video zur finalen Staffel hochgeladen. Die Dreharbeiten wurden schon Ende letzten Jahres beendet, Darsteller Dylan Minette postete damals einen kleinen Hinweis darauf, wie die vierte Staffeln von „Tote Mädchen lügen nicht“ wird.

Handlung der vierten Staffel

In Staffel 4 soll der High School-Abschluss der Schüler auf der Liberty High im Vordergrund stehen. In der dritten Staffel von „Tote Mädchen lügen nicht“ sind einige dunkle Geheimnisse ans Licht gekommen, auch in der neuen Staffel sollten sich die Zuschauer auf überraschende Wendungen gefasst machen!

