Tipps gegen Langeweile in den Sommerferien!

Bye, bye, Langeweile in den Ferien. Hier kommen super Ideen für kleine Spiele gegen Langeweile . Ja, wirklich! Sogar für einen ganzen Monat lang. Denn so lange dauert die große Sommer- Challenge , die deine Sommerferien perfekt macht. Man muss nämlich gar nicht weit reisen, um jede Menge Fun mit Freunden oder alleine zu haben. Und: Wie viele der 30 Aufgaben schaffst du/ schafft ihr? Let the challenge begin...

Tag 1: Playlist für einen unvergesslichen Sommer: Lieblings-Sommerhit-Liste zusammenstellen

Tag 2: Ein Blick in den Sternenhimmel: Draußen schlafen

Tag 3: Tanz-Fun: Ein Tik Tok drehen

Tag 4: Like ice in the sunshine: Eine neue Eissorte testen

Tag 5: Yummy: Kekse backen

Tag 6: Ballspiele: Beachvolleyball spielen

Tag 7: Grill-Season: Eine Grill-Party schmeißen

Tag 8: Schatzsuche: Einen Flohmarkt besuchen

Tag 9: Ab an den See: Tretbootfahren

Tag 10: Im Dunkeln staunen: Glühwürmchen entdecken

Tag 11: Achterbahnfahrt: In den Freizeitpark gehen

Tag 12: Stockbrot-Alarm: Lagerfeuer mit Freunden (Natürlich nur dort, wo es auch erlaubt ist und keine Bäume in unmittelbarer Nähe sind)

Am Lagerfeuer kommen super Gespräche auf. Alamy

Tag 13: Tierischer Spaß: Mit der Clique in den Zoo gehen

Tag 14: Film ab: Film im Open-Air-Kino ansehen

Tag 15: Künstler werden: Seifenblasen selbst machen (dafür brauchst du nur Wasser und etwas Spülmittel, gut umrühren)

Tag 16: Bikes on tour: Eine 50 KM-Radotur machen

Tag 17: Ice, Ice, Baby: Eissorten erraten

Tag 18: Badespaß: Arschbomben-Battle – wer kann mehr Wasser spritzen lassen?)

Tag 19: Angezogen in den Pool springen: Wer traut sich?

Tag 20: Grusel-Stunde: Nächtliche Wanderung

Tag 21: Gönn dir: Großes Picknick am See

Tag 22: Früh am Morgen: Einen Sonnenaufgang ansehen

Tag 23: Nicht nur beim Camping cool: Minigolf spielen

Tag 24: Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus: Limonade selbst machen

Tag 25: Ab ins kühle Nass: Kopfsprung vom 3-Meter-Brett

Na, wer traut sich zu springen? famveld / Alamy

Tag 26: Prank deine Freunde im Freibad (Nimm z.B. eine Plastikspinne mit und leg sie zwischen die Handtücher)

Tag 27: Dance me to the moon: Im Sommerregen tanzen (natürlich nur, wenn kein Gewitter ist!)

Tag 28: Watermelon-Power: Eine ganze Wassermelone essen

Wer schafft mehr Melone? Alamy

Tag 29: Von der anderen Seite: Eine Rutsche rückwärts runterrutschen (aber nur, wenn niemand anderes sich gestört fühlt)

Tag 30: Ab ins Maisfeld: In ein Maisfeld-Labyrinth gehen (Na, wer findet am schnellsten raus?)

