Coole Spiele-Ideen gegen Langeweile!

Sommer, Sonne, BFF-Fun! Hier kommen die besten Ideen und witzigsten Spiele gegen Langeweile. Schnapp dir deine Freundin, geht nach draußen und probiert diese funny Spiele aus!

Garten-Parcours!

Sport-Freaks, aufgepasst! Baut euch einen Parcours und challengt euch: Wer schafft es als Erste, den Baum im Garten oder Park hochzuklettern oder mit einem Hüpfball das Ziel zu erreichen?

Stadt, Land, YouTuber!

Schluss mit langweiligem „Stadt, Land, Fluss“. Hier kommt DAS (!) Upgrade: Macht dazu verschiedene Kategorien, wie z.B. YouTuber, Song, Serie, Film, Fußballer und als Special: „Soy Luna“-Schauspieler. Wer dafür etwas findet, sahnt jedes Mal 40 Punkte ab. Auf geht’s!

Was würdest du eher?!

Shutterstock

„Wahrheit oder Pflicht“ war gestern! Jetzt kommt: „Würdest du eher?!“ Und dabei stellt ihr die wichtigsten Fragen der Welt. Ihr dachtet, ihr wisst schon alles übereinander? Aufgepasst, jetzt gleich ganz bestimmt! Stellt euch gegenseitig abwechselnd Fragen wie: „Würdest du eher unseren Lehrer küssen oder aber einen Regenwurm essen?“ Huuui! Und Vorsicht, es könnte euch jemand beim Wort nehmen …

Spritzpistolen-Becher-Rennen

Für dieses Spiel müsst ihr parallel zwei Schnüre spannen, also zwischen Bäume binden oder mit Klebeband befestigen. Auf die Schnüre habt ihr vorher jeweils einen Plastikbecher aufgefädelt – einfach ein Loch in die Mitte machen und Schnur durchziehen. Rüstet euch nun beide mit Wasserpistolen aus, stellt euch neben­einander und versucht, euren Becher zur anderen Seite zu spritzen. Wer es als Erstes geschafft hat, ist the Winner! Bei dem anderen ist NASSSPRITZEN angesagt! Whoop, whoop!

Achtung, Flachwitz!

Setzt euch gegenüber, eine von euch hat den Mund voll Wasser, die andere kramt ihre schlechtesten Witze raus und versucht so, die andere zum Lachen zu bringen. Naaa, wie lange braucht sie, bis sie das Wasser rausprustet?! :-D

Kunterbunter Smartie-Alarm!

Dafür braucht ihr vier Plastikbecher, zwei Strohhalme und jede Menge Smaaartiiies. Los geht’s: Saugt mit dem Strohhalm einen Smartie an und versucht, ihn so in den anderen Becher zu transportieren. Wer bekommt in einer Minute am meisten Smarties in seinen Becher und gewinnt so das Spiel? Am Ende dürft ihr die Sweeties natürlich auch verputzen. :-)

Sauer macht happy!

Schnappt euch eine große Plastikschüssel, füllt sie mit Wasser und legt fünf Zitronen hinein. Wie viele Zitronen bekommt ihr mit dem Mund in 30 Sekunden herausgefischt? Beißen, saugen – alles erlaubt!

„Wer bin ich“? Extrem!

Flash-Alarm! Disney

Das normale „Wer bin ich?“ ist euch zu lame? Dann nehmt doch mal ein Upgrade vor. Wie wär’s mit Cartoon-­Helden wie Flash, Shrek & Co., die ihr ­pantomimisch oder aber durch Fragen erraten müsst? Aber hoffentlich seid ihr nicht gaaanz so laaangsam wie Flaaaaaash! :-P

Blind-Mal-Challenge!

Was die bekanntesten YouTuber können, könnt ihr auch! Eine ist das Model und lässt sich von der anderen mit verbundenen (!) Augen schminken. Posten nicht vergessen ... :-P

Star-Crush versenken!

Star-Crush versenken - so geht's!

1. Ihr braucht beide zwei Spielfelder mit je 10 x 10 Kästchen. Obendrüber stehen Zahlen von 1 bis 10, an der Seite Buchstaben von A bis J.

2. Jede malt nun in eins der Spielfelder ihre Star-Crushs ein: 5 Kästchen für 1 Star, 4 für 2, 3 für 3 und 2 für jeweils 2 Stars. Die Kästchen müssen aneinanderliegen – waagerecht oder senkrecht – und dürfen nicht um die Ecke gehen. Zwischen jedem Schiff muss ein Kästchen frei bleiben.

3. Spielbeginn! Du nennst nun ein Kästchen, z.B. D4 oder A7. Deine Freundin sagt „Treffer“, wenn du auf eines ihrer Star-Kästchen gestoßen bist. Du markierst dir deine genannten Kästchen am besten selbst auf dem zweiten Spielfeld (Rot für Treffer, Blau für daneben), dann weißt du, was du schon geraten hast. Sie markiert deine Angaben auf ihrem Spielfeld. Du darfst nur so lange raten, wie du Treffer landest, dann wechselt ihr.

• Wenn alle Teile eines Crushs gefunden wurden, sagt man „versenkt“. Sobald eine von euch jeden Star-Schwarm der anderen versenkt hat, hat sie gewonnen.