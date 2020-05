Süße Filme: Diese 15 Liebesfilme sollte man als echter Romantiker gesehen haben

Du lachst, du weinst, du fieberst mit und manchmal fühlt es sich sogar so an, als hättest du selbst Schmetterlinge im Bauch! In richtig guten Liebesfilmen, erlebst du alle Gefühle und deshalb sind sie soooo besonders! Manche Liebeszitate aus Filmen oder Serien sind sogar so schön, dass man sie niemals vergisst. Egal ob süße Filme wie "To All The Boys I've Loved Before" oder herzzerreißende Movies wie "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" – in unserer Top 15 der romantischsten Liebesfilme ist für jede Mood etwas dabei. Du suchst den perfekten Film für ein Date? Dann haben wir hier die besten Filme für ein gelungenes Treffen mit deinem Crush! Bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen: Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende – Happy End. 😍

