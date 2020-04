Netflix-Jahresabo

Der Streaming-Dienst möchte noch mehr Nutzer mit exklusiven Neuerungen im Abo für sich gewinnen. Längere Vertragslaufzeiten versprechen einen deutlich günstigeren Preis. Netflix experimentiert mit diesem Geschäftsmodell bereits und möchte schon bald auch den deutschen Streaming-Himmel damit revolutionieren.

Netflix testet Abo-Angebot in Indien

Im Moment gibt es das Jahresabo noch nicht in Deutschland. Wir müssen uns also noch etwas gedulden. Netflix testet die Abo-Aktion derzeit in Indien und verspricht unterschiedliche Modelle nach und nach auch in die westliche Welt zu übertragen. Eine Ersparnis von bis zu 50 Prozent soll dem Anbieter nach drin sein, wenn man sich länger als einen Monat an Netflix bindet.

Streaming-Abo-Angebote

Netflix möchte zum einen das Jahresabo für 3 Euro monatlich anbieten, aber auch andere Abo-Möglichkeiten sind im Gespräch. Beispielsweise soll es ein 3-Monats- und ein 6-Monats-Angebot mit einer jeweiligen Ersparnis von 20 bis 30 Prozent geben. Beim Jahres-Abo für 3 Euro sparen Netflix-Nutzer in Indien bereits knapp 60 Euro im Jahr – ein echter Hammer!

Mobiles Netflix-Abo

Das mobile Abo fügt sich in die Liste der neuen Netflix-Abo-Angebote ein, bietet aber weniger Umfang. es richtet sich vor allem an User, die viel unterwegs streamen wollen. HD- und 4K-Inhalte gibt es nicht, das würde unterwegs auch zu viel Datenvolumen kosten. Hinzu kommt, dass das mobile Netflix-Abo nur auf Mobilgeräten wie deinem Smartphone oder Tablet funktioniert. In Indien ist dieses Modell ziemlich erfolgreich und kostet dort umgerechnet rund 2,40 Euro.

Netflix-Abo zum halben Preis bald auch bei uns?

In Deutschland würde man wahrscheinlich mit der Anpassung der Netflix-Abo-Angebote noch mehr sparen, da der Grundpreis etwas höher ist als in Indien. Das Jahres-Abo wäre also zukünftig ein attraktives Angebot für jeden Netflix-Suchti. Gerade jetzt in der Corona-Krise vertreibt uns das Streamen der erfolgreichsten Serien auf Netflix und Co. doch die Langeweile zu Hause!Es bleibt abzuwarten, wann die Abo-Neuerung endlich nach Deutschland kommt. Wir sind gespannt und freuen uns bereits jetzt riesig darauf!

