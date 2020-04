Netflix, Amazon, Disney Plus und Co.: Der beste Zeitvertreib in der Corona-Krise

Aufgrund des Coronavirus und die damit verbundene Quarantäne-Zeit verbringen wir unsere Freizeit gerade mit Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon, Disney Plus und Co. Doch auch auf die Filmindustrie hat das Coronavirus Auswirkungen. Dreharbeiten müssen gestoppt werden und Fortsetzungen fallen aus. Gott sei Dank ist die Auswahl der Streaming-Dienste aber so groß, dass wir uns trotz mancher Ausfälle unsere Langweile damit vertreiben können. Passend dazu hat die Tagesschau jetzt eine Liste der meistgestreamten Serien veröffentlicht. Den Platz 1 führt dabei ein Netflix-Format an. 🧐

Netflix, Amazon, Disney Plus und Co.: Das sind Platz 1 bis 4

Wir alle hängen gerade zu Hause rum und versuchen uns in dieser Zeit irgendwie abzulenken. Klar, dass aus diesem Grund Netflix und Co. einen Rekord nach dem anderen aufstellen und die Nutzerzahlen ständig steigen. Die beliebteste Serie der Deutschen ist dabei tatsächlich Elite. Das zeigt das Ranking der Tagesschau. Auf Platz zwei und drei befinden sich Star Trek: Picard und Haus des Geldes. Erst danach kommt Riverdale. Damit hätten wir tatsächlich nicht gerechnet! Zur krassesten Überraschung kommen wir jedoch auf Platz acht, denn dort befindet sich eine deutsche Sendung, die es bereits seit über 25 Jahren gibt. 😳

Die erfolgreichsten Serien in der Corona-Krise: Auf Platz 8 ein deutsches Format

Auch auf Platz fünf bis sieben befinden sich Amazon und Netflix-Serien. Shameless, The Big Bang Theory und The Blacklist führen die Mitte an. Auf Platz acht hat sich hingegen ein anderer Streaming-Dienst verirrt. Zur Zeit suchten super viele Deutsche tatsächlich „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ auf TVnow! Und das ist damit sicherlich die größte Überraschung. Das Schlusslicht bilden Star Trek: Enterprise und The Stranger. Na dann mal weiterhin ein fröhliches Streamen! Sollte dir dennoch weiterhin langweilig sein, checke diesen Online-Shopping-Guide aus.

