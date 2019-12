Amazon Prime Video: Auf diese Funktion haben alle gewartet

Amazon Prime Video: Diese Probleme sollen bald verschwinden

Wer kennt's nicht: Da möchte man sich ganz entspannt einen Film anschauen, durchsucht das komplette Amazon Prime Video Programm und wird nach langer Suche endlich fündig. Puuuh, was eine Erleichterung! Doch dann entdeckst du, dass der Film nicht kostenlos ist. Du sollst also, obwohl du bereits Prime-Kunde bist, etwas dazuzahlen? No way! Also geht die Suche wieder von vorne los. Na toll ... Doch damit soll bald endlich Schluss sein. Nachdem diese Kult-Serie auf Amazon endlich verfügbar ist, entwickeln sie gleich zwei Erneuerungen, die uns die Suche nach einem passenden Film oder einer passenden Serie in der App erleichtern sollen. 😍

Ab sofort nur noch kostenlose Inhalte anzeigen lassen

Bei den ersten Nutzern der App ist es bereits so weit: In ihrer Amazon Prime Video App befindet sich seit neustem oben rechts ein Schalter. „Kostenlos für mich", heißt die neue Taste. Was sie dir bringt? Aktivierst du sie, werden alle Inhalte ausgeblendet, die zusätzliche Kosten verursachen und somit nicht in deinem Prime-Abo enthalten sind. So wirst du am Ende deiner Suche nicht mehr enttäuscht. 🤓 Mega, oder?! Doch auch das zweite Feature von Amazon leistet uns ultimative Unterstützung bei der Suche für einen passenden Film für unseren Abend.

Amazon führt Button "Actors to follow" ein

Jeder von euch hat doch safe einen Lieblings-Schauspieler mit dem jeder Film einfach nur ein Hit werden kann, oder? Damit du dabei immer up to date bist und nicht verpasst, wenn von deinem Liebling ein neuer Film in der App verfügbar ist, führt Amazon den Button „Actors to follow" ein. Dort kannst du Schauspielern folgen, um direkt informiert zu werden, wenn ein neuer Inhalt verfügbar ist. Die beiden neuen Funktion befinden sich momentan leider noch in der Testphase, doch schon bald sollen für jeden Nutzer die Erneuerungen verfügbar sein. Yay! Doch bevor es soweit ist, können dir vielleicht diese 15 besten Serien auf Netflix und amazon deine Langeweile vertreiben.

