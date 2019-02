Diese Kult-Serie gibt es bald auf Amazon Prime

Pumuckl ist endlich wieder zurück!

"Hurra, Hurra der Kobold mit dem roten Haar/ Hurra, Hurra der Pumuckl ist da! Hier werden Kindheitserinnerungen geweckt. Wer hat ihn nicht geliebt, den verrückten Kobold, der immer Schabernack getrieben hat und Meister Eder damit zur Weißglut gebracht hat. 1979 wurde "Meister Eder und sein Pumuckl" erstmals ausgestrahlt! Endlich hat das Warten ein Ende – am 1. März starten 52 Episoden der beliebten Kinderserie auf Amazon Prime Video. Zwischen 1982 und 1989 lief die Original-Serie mit Gustl Bayrhammer als Meister Eder. Der Synchronsprecher Hans Clarin lieh dem Pumuckl seine Stimme. Fakt am Rande: Meister Eder-Darsteller Gustl Bayrhammer ist 1993 verstorben!

"Meister Eder und sein Pumuckl": Titellied

Bis zum 1. März habt ihr noch Zeit – das Titellied zur Serie einzustudieren. Hier geht´s zum Songtext:

Pumuckl neckt, Pumuckl versteckt vor niemandem was weg

oh, das reimt sich ja und was sich reimt ist gut

hurra, hurra der Kobold mit dem roten Haar

hurra, hurra der Pumuckl ist da

hurra, hurra der Kobold mit dem roten Haar

hurra, hurra der Pumuckl ist da

Am liebsten macht er Schabernack

läuft der Ärger nicht zu knapp

schwupp schon ist die Feile weg, wer hat die wohl wegversteckt?

hurra, hurra der Kobold mit dem roten Haar

hurra, hurra der Pumuckl ist da

hurra, hurra der Kobold mit dem roten Haar

hurra, hurra der Pumuckl ist da

sehn kann mich nicht jeder! Nein! Nur der Meister Eder!

Ja! doch dem glaubt niemand, wenn er sagt, dass er einen Kobold hat,

denn schließlich ist ein altes Lied, dass niemand glaubt, was er nicht sieht

ja nie! hurra!

hurra, hurra der Kobold mit dem roten Haar

hurra, hurra der Pumuckl ist da

dädädädä dädädädädä...

dadadadadada dada....

hurra, hurra der Kobold mit dem roten Haar

hurra, hurra der Pumuckl ist da

hurra, hurra der Kobold mit dem roten Haar

hurra, hurra der Pumuckl ist da

jawohl, doch einmal klebt der kleine Tropf an Meister Eders Holzleimtopf

der Eder weiß man glaubt ihm nie, da hing der Wicht am Leim und schrie:

"aaah, das is ja gepatzt, da bin ich jetzt aber beleidigt"

hurra, hurra der klebemuckl ist schon da,

hurra, hurra, der Klebebold ist da

hurra, hurra der Kobold mit dem roten Haar

hurra, hurra der Pumuckl ist da

hurra, hurra der Kobold mit dem roten Haar

hurra, hurra der Pumuckl ist da

"und wer? grüß gott, entschuldigung, auf wiederseh'n, echt gern gescheh'n,

oh, wie denn ? wo denn? was denn? wer denn? aso! naja tschüss ach nein, pfürti, pfürti, pfürti

Abstimmen

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: