Lustige Mädchenfilme auf Netflix

Movies für Girls müssen immer schnulzig und dramatisch sein? Nö! Auf Netflix findest du auch Mädchenfilme, die richtig Spaß machen und dich zum Lachen bringen:

1. "Clueless – was sonst!"

Den alten Mädchenfilm-Klassiker gibt's auf Netflix. Have Fun! Netflix

Darum geht‘s: Jungs, Make Up Lifestyle. Damit kennen sich Cher (Alicia Silverstone) und Dionne (Stacey Dash) so ziemlich am besten aus. Sie sind Schwestern und im Geiste Teil unbestrittenen A-Prominenz an der High School in Beverly Hills. Um ihr geballtes Wissen auch weiter geben zu können, nehmen sie sich dem Mauerblümchen Tai (Brittany Murphy†), die neu an der Schule ist, an. Sie muss sich gleich einem kompletten Umstyling unterziehen. Auf der Suche nach der Liebe und den alltäglichen Problemen, erleben die drei in "Clueless" ganz schön viele Abenteuer.

2. "Girls Club – Vorsicht bissig!"

Zickenkrieg und Liebe – die perfekte Mischung für einen Mädchenfilm! Netflix

Darum geht’s: Eine völlig neue Welt für Cady Heron (Lindsay Lohan). Sie zieht mit ihrer Familie von Afrika nach Illinois und geht auch das erste Mal auf eine öffentliche Schule. Da gerät sie ausgerechnet an die abgehobenen Mädels des "Girls Club". Die "Plastics" Regina (Rachel McAdams), Gretchen (Lacey Chabert) und Karen (Amanda Seyfried) regieren die High Schhol und es wird nach ihren Regeln gespielt. Drama vorprogrammiert! Ein richtiger Klassiker unter den Netflix-Mädchen-Serien.

3. "Crazy Stupid Love"

Legendäre Zeile aus "Crazy Stupid Love": "Du siehst aus wie gephotoshoped". Stimmt bei Ryna Gosling ja auch! PR

Darum geht's: Familienvater Cal (Steve Carell) hängt in "Crazy Stupid Love" zu Beginn traurig in einer Bar ab, nachdem ihn seine Frau betrogen hat und die Scheidung will. Dort lernt er den hotten Jacob (Ryan Gosling) kennen, der ihm wieder in den Dating-Sattel helfen will. Was Cal aber nicht weiß: Der sexy Frauenheld datet seine Tochter Hannah (Emma Stone). Richtig lustig und für alle die zwar Mädchenfilme auf Netflix sehen wollen, aber keine Schnulzen.

4. "Die Schadenfreundinnen"

Aus vermeintlichen Feindinnen werden die besten Freundinnen. Ein echter Film für Mädchen! PR

Darum geht's: Power-Frau Carly (Cameron Diaz) ist super happy mit ihrem neuen Freund Mark (Nikolaj Coster-Waldau). Nach und nach findet sie aber heraus, dass der ein falsche Spiel spielt. Denn er ist eigentlich mit der süßen Kate (Leslie Mann) verheiratet. Zusammen wollen die beiden Girls ihn drankriegen. Zu dem Duo der "Schadenfreundinnen" kommt bald noch eine Dritte dazu: Marks zweite Affäre Amber (Kate Upton). Wie das für den Betrüger ausgeht? Na rate mal...

5. "Traumfrauen"

Liebe sieht bei jedem anders aus. Das zeigt dieser Mädchenfilmauf Netflix PR

Darum geht's: "Traumfrauen" ist ein Deutscher Mädchenfilm, der es auf Netflix geschafft hat und das zurecht. Er erzählt nämlich die unterschiedlichen Liebesgeschichten der Power-Girls Leni (Hannah Herzsprung), Vivienne (Palina Rojinski), Hannah (Karoline Herfurth) und Margaux (Iris Berben). Zusammen helfen sie sich durch Trennungsschmerz, erste Dates und mehr. In den männlichen Hauptrollen stehen ihnen dabei unter anderem die Deutschen Stars Elias M'Barek (Joseph) und Frederick Lau (Peter) zur Seite.

6. "House Bunny"

Total verplant aber mega cool – In "House Bunny" sehen wir, was Mädchen zusammen alles schaffen PR

Durch eine Intrige wird Bunny Shelley (Anna Faris) aus der Playboy Mansion geworfen und landet durch einen Zufall in der vor dem Aus stehenden Studentinnenverbindung der Zetas. Die Mädels um Natalie (Emma Stone) und Mona (Kat Dennings) nehmen sie direkt als Hausmutter bzw. "House Bunny" auf und lassen sich von ihr beibringen "cool zu sein", um neue Mitglieder zu bekommen. Tränen vor Lachen sind hier inklusive!

Traurige Mädchenfilme auf Netflix

Manchmal muss es doch ein bisschen Drama sein... Dann halte die Taschentücher bereit und schau' dir diese wunderschönen, aber auch echt herzzerreißenden Netlix-Filme für Mädchen an:

1. "Wie ein einziger Tag"

Diese Liebesgeschichte geht unter die Haut – "Wie ein einziger Tag" darfst du nicht verpassen!

Darum geht's: Sie gehören zu den schönsten Liebespaaren der Filmgeschichte – Die schöne Allie (Rachel McAdams) aus reichem Hause lernt im Urlaub den einfachen Arbeiter Noah (Ryan Gosling) kennen. Ein Sommer voller stürmischer Liebe und Leidenschaft beginnt. Doch Allies Eltern wollen die beiden nicht zusammen sehen. Übersteht ihre junge Liebe den Druck von außen und ihre unterschiedlichen Welten? "Wie ein einziger Tag" ist ein Mädchenfilm auf Netflix, den man immer wieder sehen kann.

2. "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"

Ein Mädchenfilm auf Netflix mit Tiefgang und klarer Message: Liebe ist das Wichtigste im Leben PR

Darum geht's: "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" gehört zu den besten und gleichzeitig emotionalsten Filmen der letzten Jahre. Bei den Jugendlichen Hazel (Shailene Woodley) und Gus (Ansel Elgort) ist es Liebe auf den ersten Blick. Total schön, wenn die beiden nicht unheilbar an Krebs erkrankt wären. Doch gemeinsam trotzen sie ihrer Krankheit und erleben die schönsten Momente miteinander. Bis sie die Realität wieder einholt...

3. "Zwei an einem Tag"

Unterschiede ziehen sich an und passen super zusammen in "Zwei an einem Tag" PR

Darum geht's: Emma (Anne Hathaway) und Dexter (Jim Sturgess) haben an ihrer College-Abschlussfeier einen One-Night-Stand. Danach wird ihnen aber schnell klar, dass sie völlig andere Ziele im Leben haben und gehen wieder getrennte Wege. Dennoch bleiben sie Freunde und treffen sich immer wieder. Sind sie vielleicht doch für einander bestimmt? Mini-Spoiler: Das Ende von "Zwei an einem Tag" erwartet so niemand.

Romantische Mädchenfilme auf Netflix

Für alle, die gerade frisch verliebt sind oder einfach gern an die große Liebe glauben, können wir folgende Netflix-Filme für Mädchen empfehlen:

1. "The Kissing Booth"

Ein cooles Netflix-Original unter den Mädchenfilmen! Netflix

Darum geht’s: Elle Evans (Joey King) hat es nicht ganz leicht in Sachen Liebe. Ihr Problem: Sie wurde noch nie geküsst. Deshalb beschließt sie beim Frühlingsfest ihrer Schule unbedingt jemanden zu küssen. Und so kommt es, das sie ganz unverhofft ihren heimlichen Schwarm Noah Flynn (Jacob Elordi) küsst, der ein echter Draufgänger ist. Aber leider auch der Bruder von ihrem besten Freund Lee (Joel Courtney) und somit eigentlich ein absolutes Tabu. Das stellt Elle vor die schwerste Entscheidung ihres Lebens. Bald kommt übrigens auch schon Teil 2 des Mädchenfilms "The Kissing Booth" auf Netflix.

2. "To All the Boys I’ve Loved Before"

"To All The Boys I've Loved Before" ist der wohl beliebteste Mädchenfilm auf Netflix Netflix

Darum geht’s: In Sachen Liebe hat es für Lara Jean (Lana Condor) bislang einfach nicht funktioniert und so hat sie die meiste Zeit die Jungs, die sie toll fand, aus der Ferne angeschmachtet. An jeden der fünf Jungs, in die sie schon mal verliebt war, hat sie einen Brief geschrieben. Jedoch waren diese Briefe nur für ihre Augen bestimmt und wurden niemals verschickt. Eines Tages jedoch gerät alles außer Kontrolle, als jemand diese Briefe an die jeweiligen Jungs verschickt. Jetzt ist das Chaos einfach perfekt. Wird Lara Jean diesen Schlamassel je aufklären können und findet sie ihre große Liebe in Peter (Noah Centineo)? Von diesem Netflix Mädchenfilm gibt es übrigens schon einen 2. Teil inklusive Drama um den Hauptdarsteller von „To All The Boys I’ve Loved Before 2“.

3. "Kein Ort ohne dich"

Die Liebe kennt keine Grenzen in der Verfilmung der schönen Geschichte von Star-Autor Nicholas Sparks Netflix

Darum geht’s: Der ehemalige Bullrider Champion Luke (Scott Eastwood) plant sein Comeback, als er gerade die College-Studentin Sophia (Britt Robertson) kennenlernt. Ihre Liebe beginnt kompliziert, denn Sophia ist Kunsthistorikerin und kriegt ein Praktikumsangebot in New York. Die beiden müssen viel auf sich nehmen, um ihre Beziehung zu retten. Ob sie es schaffen, könnt ihr in "Kein Ort ohne dich" auf Netflix sehen.

4. "Sierra Burgess Is A Loser"

Ein Mädchenfilm auf Netflix, der beweist: Um die Liebe zu finden, muss man nicht die Coolste an der Schule sein Netflix

Darum geht’s: Nur eine SMS an die falsche Nummer und plötzlich entfacht eine Handy-Romanze zwischen der unbeliebten Teenagerin Sierra (Shannon Purser) und dem coolen Sportler Jamey (Noah Centineo), der glaubt, sie sei eine schöne Cheerleaderin. Wie die Verwechslung ausgeht, seht ih in dem Netflix-Mädels-Film "Sierra Burgess Is A Loser".

5. "The Last Summer"

Ein neuer Netflix-Mädchenfilm über die Schwierigkeiten beim Erwachsen werden PR

Darum geht's: Die Freunde Griffin (KJ Apa), Phoebe (Maia Mitchell), Erin (Halston Sage), Alec (Jacob Latimore), Audrey (Sosie Bacon), Foster (Wolfgang Novogratz), Chad (Jacob McCarthy) und Reece (Mario Revolori) erleben in "The Last Summer" eben ihren letzten Sommer in ihrer Heimatstadt, bevor es für alle auf unterschiedliche Colleges und Co. geht. Genau das bringt sie vor so einige Herausforderungen und dazu vieles zu überdenken. Deshalb macht die neu entfachende Liebe zwischen Griffin und Phoebe auch keinen Sinn. Oder? Ziemlich neuer Mädchen-Movie mit "Riverdale"-Star und Musiker KJ Apa.

Magische Mädchenfilm auf Netflix

Übersinnliches, Fantasie und große Träume – die folgenden, ganz besonderen Mädchenfilme ziehen uns einfach immer wieder in ihren Bann:

1. "Twilight"

Übernatürliche Wesen und die ganz große Liebe, "Twilight" gehört wenigstens einmal auf jede Mädchen-Watchlist PR

Darum geht's: Das müssen wir dir ziemlich sicher nicht mehr erzählen, aber die Kurzfassung: Mädchen (Kristen Stewart aka. Bella) lernt schönen Vampir (Robert Pattinson aka. Edward) kennen. Der kann sich nicht von ihr fernhalten, obwohl er ziemlich gefährlich für sie ist. Noch dazu kommt Bellas Kumpel und Werfolf Jacob (Taylor Lautner), der Edwards natürlicher Feind ist. Die Verfilmung der Buchreihe "Twilight" in fünf Teilen ist momentan komplett auf Netflix zu sehen und perfekt für ein mystisches Binge-Watch-Wochenende.

2. "Rubinrot"

Das Thema Zeitreise macht diesen Mädchenfilm so spannend und besonders PR

Darum geht's: Gwendolyns (Maria Ehrich) Familie hat ein großes Geheimnis: Sie tragen ein Zeitreise-Gen in sich. Das findet sie ziemlich schnell heraus, als sie plötzlich in einem anderen Jahrhundert in London aufwacht. Statt einfach zurückzureisen, trifft sie ausgerechnet dort ihre große Liebe Gideon (Jannis Niewöhner). Auch die "Rubinrot"-Fortsetzungen "Saphirblau" und "Smaragdgrün" kannst du auf Netflix sehen.

3. Street Dance

Lass dich von der Leidenschaft der "Street Dance"-Tänzer/innen verzaubern PR

Darum geht's: Hier kommt zwar nichts Übersinnliches vor, aber trotzdem haben Tanzfilme wie "Street Dance" etwas Magisches und Mitreißendes. Im Film trifft Street Dance auf Ballett, denn die Tanz-Crew um Carly (Nichola Burley) darf einen Raum einer Ballettschule zum Proben nutzen, wenn sie die Schüler von dort mit in ihr Training aufnehmen. Was dabei herauskommt? Ganz großes Tanzen! Auf Netflix gibt es alle Teile der Dance-Movie-Reihe