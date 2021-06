Netflix Erweiterung: Das bietet der neue Dienst

Netflix-Erweiterung: Das kann die neue Website!

Netflix gehört zu den beliebtesten Streaming-Diensten weltweit. Serien wie "Haus des Geldes", "Elite", "Stranger Things" und Co. sorgen für regelrechte Hypes. Mittlerweile kann man sogar Serien bei Netflix bestellen, es läuft also alles ziemlich gut! Jetzt hat Netflix ganz überraschend eine Erweiterung angekündigt, die Fans auf der ganzen Welt noch glücklicher machen wird. Ihr wolltet schon immer Merch von eurer Lieblingsserie haben? Das ist jetzt möglich! Denn der Streaming-Dienst hat einen eigenen Web-Shop veröffentlicht, wo man jetzt Klamotten und Accessoires zu Netflix-Originalen wie "Bridgerton", "The Witcher", "Lupin", "Stranger Things" und vielen mehr kaufen kann.

Netflix-Shop für Merch von Serien wie "Haus des Geldes", "Stranger Things" und Co.

Bisher hatte Netflix Merch zu beliebten Serien nur über große Modemarken verkauft, jetzt will es die Firma selbst in die Hand nehmen und erweitert das Geschäftsfeld. Am ersten Tag des neuen Netflix-Shops wird es Merch von den zwei Anime-Serien "Eden" und "Yasuke" geben. In den nächsten Monaten sollen dann Serien wie "Stranger Things", "Tiger King" und "Haus des Geldes" dazukommen. Alles, was ihr auf dem Netflix.Shop ergattern könnt, sollen exklusive, limitierte Editionen sein, natürlich in Premium-Qualität. Für ihre Kollektionen wollen sie auch immer wieder mit coolen Designern zusammenarbeiten. Zur Orientierung: Pullis kosten etwa 70 bis 80 € und T-Shits etwa 40 €.

