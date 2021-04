News, Termine, Skandale! Hier gibt's alles rund um die Super-Serie "Haus des Geldes" und ihre Stars! Seit dem Release im Jahr 2017 entwicklete sich "Haus des Geldes" von einer relativ kleinen spanischen Produktion zu einem weltweiten Super-Hit bei Streaming-Gigant Netflix. Die coole Räuberbande rund um den Professor (Álvaro Morte) zieht Millionen Menschen in den Bann! Mit Intelligenz, Hartnäckigkeit und auch einer Portion Herz machen die Gangster die Serie zum besonderen Erlebnis. Kein Wunder, dass Netflix schnell nachlegte und insgesamt fünf Staffeln der Crime-Show an den Start brachte. Wobei: Die fünfte Staffel zugleich die letzte ist! Schade für alle Fans von "Haus des Geldes" – aber die Stars der Serie gehören mittlerweile zu den gehyptesten aufsteigenden Schauspielern und werden sicher wieder in anderen coolen Projekten auftauchen (wenn sie es nicht schon sind 🙃) – und News dazu findest du hier!