Herkunft und Familie des Netflix-Stars

Geboren wurde der "Haus des Geldes"-Star am 12. Dezember 1991 in Murcia, Spanien unter dem Namen Jaime Lorente López. Er ist das jüngste Kind und hat eine Schwester, die Julia heißt. In seiner Heimatstadt besuchte er auch die Schauspielschule "La Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia".

So sah Jaime Lorente als Kind aus

Macht euch bereit für #cutenessoverload, denn Jaime Lorente hat zum Glück auf einige Kinderfotos von sich auf Instagram geteilt. Als kleiner Junge hatte er noch viel hellere Haare – so süß!

Schauspiel-Durchbruch mit "Haus des Geldes"

Seinen großen Durchbruch als Schauspieler schaffte Jaime Lorente mit seiner Rolle als "Denver" in "Haus des Geldes". Dort hat er sich wortwörtlich in die Herzen der Zuschauer gelacht, denn Denvers Lache ist bei den Fans der Serie besonders beliebt gewesen. Nur kurze Zeit später überzeugte er auch in der zweiten spanischen Netflix-Produktion "Élite". Übrigens wurde bereits der letzte Teil von "Haus des Geldes" bestätigt. Staffel 5 wird das Ende der Serie.

Ist Jaime Lorente auch privat wie "Denver"?

Falls ihr gehofft habt, dass Jaime Lorente auch im echten Leben so lustig lacht, müssen wir euch leider enttäuschen. Diese verrückte Lache hat er sich extra für "Haus des Geldes" antrainiert und ist an das Lachen von John Travolta in "Grease" angelehnt. "Ich habe es nicht absichtlich gemacht. Ich schätze John Travolta sehr. Grease war der erste Film, den ich als Teenager gesuchtet habe", verriet Jaime im Interview mit MadmenMag. Außerdem war er noch nie in der amerikanischen Stadt "Denver" und kann auch kein Englisch. Hier erfährst du, wie die "Haus des Geldes"-Darsteller privat ticken!

Hat Jaime Lorente eine Freundin?

Jaime Lorente ist seit 2018 mit Co-Star María Pedraza zusammen, sie spielte ebenfalls in den Serien "Haus des Geldes" (Geisel Alison Parker) und "Élite" (Marina Nunier Osuna) mit. Anfang des Jahres 2020 gab es zwar einige Trennungsgerüchte bei dem Paar, doch im Juli 2020 bestätigten Paparazzi Fotos aus dem Liebesurlaub, dass die beiden noch happy sind. Wir shippen die beiden Schauspieler TOTAL!

Sein bester Freund ist "Haus des Geldes" und "Élite" Co-Star Miguel Herrán

"Élite" wurde als neue Netflix-Serie mit den "Haus des Geldes"-Stars bekannt. María Pedraza (Alison), Miguel Herrán (Rio) und Jaime Lorente (Denver) gehörten in der ersten Staffel zu dem Start-Cast. Fun Fact: Mit Miguel Herrán versteht sich der "Denver"-Darsteller am besten. In einem Interview hat er verraten: "Wir sind uns bei den Dreharbeiten sehr ähnlich. Wir sind beide einsame Wölfe und bleiben nicht so viel in der Menge."

Jaime Lorente ist auch Autor

Im März 2019 hat Jaime Lorente außerdem auch ein Buch veröffentlicht. "A propósito de tu boca" ist eine Sammlung von Gedichten, die er seit seiner Kindheit geschrieben hat. "Künstlerisch gesehen, ist das die emotionalste Erfahrung, die mir passiert ist. Ich schreibe schon seit ich ein kleiner Junge bin und wollte meine Gedichte immer veröffentlichen. Wenn mich jemand wirklich kennenlernen möchte, sollte er/sie dieses Buch lesen", verriet er gegenüber der spanischen "Elle". Ein richtiges Multi-Talent!

Der "Denver"-Darsteller liebt Fußballer und Fußballer lieben ihn

Jaime Lorente ist ein riesiger Fußball-Fan. Sein Lieblingsclub: Atlético Madrid. Auf seinem Instagram-Account hat er bereits Bilder mit den Fußball-Stars Antoine Griezmann und Marcelo Vieira gepostet, die wiederum Fans von "Haus des Geldes" sind – eine klassische Win-Win-Situation! 😂

Jaime Lorente ist stolzer Katzen-Papa

Hundemenschen müssen jetzt ganz stark sein: Neben Freundin María Pedraza gibt es noch eine weitere große Liebe in seinem Leben – seine Katze. Mit ihr postet es regelmäßig super lustige Bilder. Wenn man sich die Pics anguckt, kann man sich wirklich nicht entscheiden, wer lässiger ist.

Er liebt das Theater und Reisen

Bis heute ist Jaime Lorente ein großer Fan des klassischen Theaters. Er hat in bereits 24 Produktionen in ganz Europa mitgespielt. "Es ist mein Zuhause. Mein Lieblingsort, wenn es um die Schauspielerei geht. Wenn wir von Kunst sprechen, liebe ich das Theater ohne Zweifel am meisten", verriet er gegenüber der spanischen "Elle". Auf Instagram wir auch seine zweite Leidenschaft sehr deutlich: Abenteuer. Von seinen Reisen postet er regelmäßig coole Schnappschüsse auf Instagram.