„Elite“: Neue Netflix-Serie mit den „Haus des Geldes“-Stars

Du bist Fan von "Gossip Girl" und "Haus des Geldes"? Dann darfst du die neue Netflix-Serie "Elite" nicht verpassen!

Neue Netflix-Serie "Elite"

Achtung Freunde: Noch diesen Herbst gibt es richtig heißen Serien-Nachschub – und wir haben die ersten Bilder und Informationen für euch! Nach dem Hype von "Haus des Geldes" gibt es eine weitere spanische Serie, die überzeugen soll: "Elite", die vom Streaminganbieter Netflix produziert wird. Fans von "Haus des Geldes" dürfen sich freuen, denn es werden gleich drei Schauspieler aus der Serie mitspielen: María Pedraza (Alison), Miguel Herrán (Rio) und Jaime Lorente (Denver). Die erste Staffel wird voraussichtlich aus acht Folgen bestehen.

Worum geht es in "Elite"?

In "Elite" wird jedoch nicht wieder eine Bank ausgeraubt. Inhaltlich ist die neue Serie eher etwas für Fans der Kult-Serie "Gossip Girl". "Las Encinas" ist die beste und exklusivste Schule in Spanien, wo nur die reichsten Leute ihre Kinder hinschicken. Eine staatliche Schule wird aufgelöst und die Schüler auf andere Schulen verteilt – drei der Jugendlichen aus ärmeren Verhältnissen werden an "Las Encinas" geschickt. Ein Glücksgriff? Wohl eher nicht! Die einen haben alles, die anderen nichts zu verlieren: Die Unterschiede zwischen den Schülern arten in Chaos aus und enden mit einem Mord! Wer hinter dem verbrechen steckt und ob an mehr als nur einem Streit liegt, erfahren wir wohl erst zum Start der Serie. Fakt ist: Die Serie hat ganz sicher Suchtpotenzial!

Und hier gibt es jetzt die ersten Bilder aus der Netflix-Serie:

Neben den "Haus des Geldes"-Stars wird es noch viele weitere Newcomer geben, die das Leben an "Las Encinas" aufmischen: Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón Piper, Ester Expósito, Mina El Hammani, Álvaro Rico, Omar Ayuso und Danna Paola.

Wie "Haus des Geldes" wird auch "Elite" sicher ein voller Erfolg! Netflix/Manuel Fernandez-Valdes

Wie es sich für eine Elite-Uni gehört, werden alle Schüler auch eine Uniform tragen – und so stylisch wird sie aussehen:

Diese Uniform tragen die Schüler von "Las Encinas" in "Elite" NETFLIX/ Nino Muñoz

"Haus des Geldes"-Liebling Denver aka Jaime Lorente wird ebenfalls eine Rolle in "Elite" einnehmen. Auf den ersten Bildern der Serie hat er jedoch noch keine Uniform an – sieht also ganz so aus, als käme er in der Serie aus einer der ärmeren Familien.

In "Haus des Geldes" spielte Jaime Lorente "Denver" Netflix/Manuel Fernandez-Valdes

