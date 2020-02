"Élite": Staffel 3 kommt im März 2020!

Kurz nach dem Hype um "Haus des Geldes" legten die spanischen Netflix-Produzenten direkt mit einer weiteren Serie nach: "Elite" – die neue Netflix-Serie mit den "Haus des Geldes"-Stars – war geboren! Und sie wurde beinahe genau so oft gestreamt wie die beliebte Bankräuber-Reihe. Nach zwei erfolgreichen Staffeln folgt bald schon die nächste: Netflix hat nämlich im Januar den Start von Staffel 3 bestätigt! Im März 2020 ist es endlich soweit. Hier siehst du den offiziellen Instagram-Post von Netflix:

"Élite" Staffel 3: Darum geht's

Schon zu lange her, dass du die erste Staffel gesehen hast? Kein Problem, hier gibt's die Story der Netflix-Serie "Elite" nochmal in der Kurzfassung: Drei Schüler aus armen bis mittelmäßigen Verhältnissen werden an die exklusive Privatschule Las Encinas versetzt. Dort müssen sie sich vor den reichen Kids erst mal beweisen – was ganz schön viele Probleme mit sich bringt. Lügen und Intrigen machen ihnen den Alltag schwer, und so ganz nebenbei müssen sie auch noch erwachsen werden – doch dann passiert etwas total Unerwartetes ... Klar, „Élite“ bietet Drama, heiße Schnösel-Boys und verwöhnte Bonzen-Mädels – aber noch so viel mehr! In der ersten und zweiten Staffel von "Élite" drehte sich noch alles um die Aufklärung des Mordes an Marina. In der dritten Staffel dürften wir jetzt erfahren, wie es mit der Affäre zwischen Lu und ihr Halbbruder Valerio weitergeht. Und was ist jetzt mit der Liebe von Ander und Omar? Wir haben sooo viele Fragen … 🤔

"Élite" dritte Staffel: Neue Darsteller

Der Haupt-Cast von "Elite" bleibt uns wohl auch in Staffel 3 zum Glück erhalten. Zuschauer-Lieblings Samuel (Itzan Escamilla), Marinas Bruder Guzmán (Miguel Bernardeau), die fiese Lu (Danna Paola), Polo (Álvaro Rico), die schöne Carla (Ester Expósito), Nadia (Mina El Hammani), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Shana), Christian (Miguel Herrán) und Nano (Jaime Lorente) haben der Produktion wieder zugesagt. Doch sie bekommen Zuwachs! Die neuen Darsteller für die dritte Staffel werden laut eines Serien-Portals Leïti Sène und Sergio Momo sein. Sie übernehmen die neuen Charaktere Yeray und Malick spielen. Wusstest du eigentlich, dass diese Darsteller aus der Netflix-Serie auch außerhalb des "Elite"-Sets ein Paar sind?

"Élite": Sex, Drogen, Drama

Schau dir die Serie lieber nicht gemeinsam mit deinen Eltern oder gar deiner Oma an – es könnte awkward werden! Der Grund: „Élite“ hat ziemich viele Sex-Szenen. Anders als von den meisten TV-Shows gewohnt, geht’s bei den meisten Charakteren der Netflix-Serie im Bett so richtig ab. Und das bekommen wir auch zu sehen! Natürlich wird nicht alles gezeigt, „Élite“ ist schließlich kein Porno. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Shows zeigt die spanische Produktion die unverblümte Realität von Jugendlichen, die ihre Sexualität ausleben wollen. Nach und nach kommt das ein oder andere dreckige Geheimnis einer Figur zum Vorschein, mit dem der Zuschauer nicht gerechnet hätte. Ob Drogen-Probleme, eine schlimme Krankheit oder ausgefallene Sex-Fetische: Bei „Élite“ ist nichts unmöglich. Genau wie im echten Leben halt auch.