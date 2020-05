Wie alt ist Miguel Bernardeau?

Schauspieler Miguel Bernardeau ist am 12. Dezember 1996 in Valencia, Spanien geboren. Somit ist er 23 Jahre alt und sein Sternzeichen ist Schütze. Von einem Schütze-Mann kann man viel erwarten. Sie sind furchtlos, eifrig und humorvoll.

Miguel Bernardeau auf Netflix

Seinen internationalen Durchbruch hatte Miguel mit der Netflix-Serie "Elite". Dort spielt er die Rolle des Guzmán Osuna. Ein Eliteschüler, der es liebt den Ton in seiner Clique anzugeben und in allen Situationen die Oberhand haben möchte. Staffel eins bis drei der Erfolgsserie "Elite" gibt es nach wie vor auf Netflix zu streamen. Und auch Staffel vier und fünf sind geplant und bestätigt. Fans können sich also auf weitere Dramen der Schüler freuen, jedoch mit einem teilweisen neuen "Elite"-Cast!

Er ist mit seinen Kollegen befreundet!

Nicht nur vor der Kamera, auch nach Drehschluss hängen die "Elite"-Kollegen gerne zusammen ab. Miguel ist im realen Leben mit Schauspielerin María Pedraza befreundet. Aber auch Ester Expósito, Arón Piper und einige weitere Serien-Kollegen gehören zu seinen Freunden.

Miguel Bernardeaus Schauspielkarriere

Miguel kommt aus einer Schauspielerfamilie. Seine Mutter, Ana Duato, ist eine sehr bekannte spanische Schauspielerin und schon seit Jahren im Show-Business. Sein Vater ist ein anerkannter Produzent. Für Miguel Bernardeau war früh klar, er möchte in die Fußstapfen seiner Mutter treten. Um eine fundierte Ausbildung zu erhalten und später einmal gute Rollen zu bekommen, besuchte er die "Academy of Dramatic Arts". Dabei handelt es sich um eine amerikanische Schauspielschule. In der spanischen Serie "Cuéntame" standen Miguel und seine Mutter dann sogar zusammen vor der Kamera. 🎥

So aktiv ist Miguel auf Instagram!

Auf seinem verifizierten Instagram Profil hat Miguel stolze 6,9 Millionen Abonnenten (Stand: 11.05.2020). Und obwohl er nicht wie andere Webstars täglich neue Bilder und Videos postet, hält der Spanier seine Fans trotzdem immer auf dem Laufenden.

Welche Hobbys hat Miguel Bernardeau?

Apropos Instagram. Auf dem sozialen Netzwerk bekommt man einen guten Überblick über das, was dem 23-Jährigen Spaß macht und was seine Hobbys sind. Miguel macht gerne Sport. Er surft, powert sich beim Boxen aus und spielt leidenschaftlich gerne Klavier. Der "Elite"-Schauspieler ist also ein richtiges Allroundtalent!

Hat Miguel Bernardeau eine Freundin?

Von seinem Privatleben gibt Miguel Bernardeau nicht übermäßig viel preis. Im August 2019 postete der 23-Jährige das erste und einzige Bild mit seiner Freundin. Dabei handelt es sich um die spanische Sängerin Aitana Ocaña. Auf ihrem Instagram-Account (aitanax) findet man ein aktuelleres Bild der beiden, welche sie verliebt beim Tanzen zeigt. Wie süß! ☺️

Besitzt Miguel Haustiere?

Ja, sogar mehrere. Miguel Bernardeau hat zwei super süße Hunde namens Mimi und Marley. 🐶 Die zwei bedeuten ihm sehr viel und geben ihm eine Menge Liebe und Kraft. Ein Leben ohne seine Lieblinge will er sich gar nicht vorstellen.

Das sind Miguel Bernardeaus Lieblingsserien

In einem Interview hat der 1,75 m große Schauspieler erzählt, dass er die Serien "Glee", "Gossip Girl", "Black Mirror" und "Stranger Things" extrem feiert! Wenn Miguel sich für eine seiner Lieblingsserien entscheiden müsste, dann wäre es aber auf jeden Fall "Stranger Things". Tatsächlich hätte Miguel Bernardeau sogar großes Interesse daran, ein Teil des Serien-Cast zu werden.

Miguel Bernardeau arbeitet als Model

Miguel weiß, wie er seine blauen Augen und seinen trainierten Body gekonnt in Szene setzt. Deswegen arbeitet der Spanier auch als Model und wurde bereits für Kampagnen wie beispielsweise für Hugo Boss gebucht. 🙋🏻‍♂️

