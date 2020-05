Wie alt ist Ester Expósito?

Ester Expósito wurde am 26. Januar 2000 in Madrid geboren. Die spanische Hauptstadt ist auch der aktuelle Wohnort der 20-Jährigen. Als weiblicher Wassermann ist Ester ein besonders starkes Sternzeichen. Eigenschaften des Wassermanns sind Selbstbewusstsein, Kreativität und Abenteuerlust. 😜

Ester Expósito auf Netflix

Mit der spanischen Serie "Estoy vivo" feierte Ester Expósito 2017 ihre Debüt als Schauspielerin. Der internationale Durchbruch folgte dann mit der Erfolgsserie "Elite". Seit 2018 spielt Ester die durchtriebene Schülerin "Carla" und geht in ihrer Rolle volkommen auf! Seit März 2020 läuft bereits die dritte Staffel von "Elite" auf Neflix und die Fans stehen voll auf die Dramen und Intrigen!

Ist Ester in einer Beziehung?

Ja, Ester Expósito hat einen Freund und zwar ihren "Elite"-Kollegen Álvaro Rico. Die beiden sind nicht nur bis Mitte der ersten Staffel ein Liebespaar, (Carla&Polo) auch im realen Leben sind sie Lovebirds. 💘

Ester arbeitet auch als Model

Die hübsche Blondine ist nicht nur Schauspielerin, sie setzt ihren Traumbody auch gerne in Szene – und arbeitet als Model. Auf ihrem Instagram-Profil teilt sie immer wieder ultra heiße Shooting-Schnappschüsse mit ihren Followern.

Ester Expósitos Instagram

Ihre Abonnentenanzahl auf Instagram ist seit ihrem Netflix-Durchbruch extrem durch die Decke geschossen. Mittlerweile besitzt die 20-Jährige krasse 21,5 Millionen Follower (Stand: 06.05.2020) und hat somit ihre spanische Schauspiel-Kollegin Úrsula Corberó ("Tokio" aus "Haus des Geldes") überholt. Úrsula kann auf 19,2 Millionen Follower (Stand: 06.05.2020) stolz sein.

Das sind Ester Expósitos Hobbys

Neben der Schauspielerei und dem Modeln, findet Ester auch noch Zeit für Hobbys. Dazu gehört auf jeden Fall das Tanzen und das Singen. Oft teilt Ester ihren Spaß daran auch mit ihren Fans und zeigt in ihren Dance-Clips, wie sie ihre Hüften kreisen lässt! 💃🏻

Ester macht gerne Party

Deshalb gehört das Tanzen wahrscheinlich auch zu ihren Hobbys! Beim Party machen tanzt und singt man und hat jeden Menge Spaß mit seinen Freunden. Alles Dinge, die Ester liebt und ihr einfach ein gutes Gefühl geben. 😊

Fashion ist ihre Leidenschaft

Ester Expósito ist in ein richtiges Fashion-Girl! Sie weiß, welcher Style zu ihr passt und wie sie richtig was aus sich rausholenkann –Gerne sexy und immer up-to-date. Das ist Esters Look und der steht ihr verdammt gut! 🤩

So sportlich ist Ester!

Für ihren schlanken und fitten Körper arbeitet die Schauspielerin hart. Sie hat sogar einen eigenen Personal Trainer engagiert, der sie zu einem anspruchsvollen Training und einer gesunden Ernährung motiviert. 💪🏼

Sie liebt die Natur und das Reisen

Ester Expósito liebt es in der Natur unterwegs zu sein und sie zu entdecken! Schöne Spaziergang durch den grünen Park, entspannen die 20-Jährige nach einem stressigen Tag und bringen sie runter! Sie fühlt sich aber auch in der großen weiten Welt zuhause. Ester reist gerne und mag es neue Menschen und Kulturen kennenzulernen. 🌏

