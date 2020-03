"Élite": Netflix-Serie wird um zwei Staffel verlängert!

"Élite" ist vermutlich eine der beliebtesten Serien auf Netflix und am 13. März endlich mit der 3. Staffel gestartet. Die spanische Produktion beschäftigt sich mit den Schülern von "Las Encinas" – einer Elite-Schule. Egal ob Samu, Carla, Valerio, Lu, Rebeca, Nadia, Guzmán, Ander, Cayetana, Polo oder Omar – Fans lieben den Cast der Serie, weil jeder Charakter auf seine ganz spezielle Art besonders ist. Die Netflix-Serie mit den "Haus des Geldes"-Stars hat es geschafft Menschen so zu zeigen, wie sie eben sind: vielseitig. Die Fieslinge sind nicht nur böse, sondern haben auch gute Seiten. Genau so wie die braven Schüler, auch mal ihre wilde Seite zeigen. Gerade weil "Élite" so beliebt ist, wurde jetzt endlich verkündet, dass es noch zwei weitere Staffeln geben wird! Aber anders, als ihr vielleicht erwartet …

Neuer Cast und neue Handlung in "Élite" Staffel 4 und 5

In der dritten Staffel von "Elite" beschäftigen sich die Schüler damit, an welches College sie gehen wollen. Die einen bleiben in Spanien, andere wollen nach New York oder London. Zu Recht haben sich viele Fans gefragt, wie es da weitergehen soll oder ob das vielleicht das Ende bedeutet. Zuerst die Good-News: Die Macher der Netflix-Serie haben verkündet, dass es noch eine vierte und fünfte Staffel geben wird! Wir können uns also auf eine Fortsetzung freuen. Und jetzt die schlechte Nachricht: Wie es aussieht, planen die Macher die neuen Staffeln von "Élite" mit einem ganz neuen Cast zu besetzen! Unvorstellbar wie viele Fans finden, schließlich sind die Darsteller einer der Gründe, warum diese Serie so beliebt ist. Vielleicht gibt es noch Hoffnung (Vorsicht, Spoiler): In den letzten Sekunden in Staffel 3 sieht man, wie Guzmán, Ander, Omar, Samu und Rebeca das Jahr an "Las Encinas" wiederholen! Es gibt also noch Hoffnung, dass uns ein kleiner Teil des Casts erhalten bleibt – solange die Story gleich bleibt! Denn wie es aussieht, wird auch überlegt, die ganze Geschichte neu zu erfinden …

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!