Coronavirus auch ein Problem für Netflix-Serien

Mittlerweile hat das Coronavirus schon Auswirkungen auf Netflix und das Kino. Viele beliebte Serien müssen Drehpausen einlegen. Auch die Dreharbeiten zu "Riverdale" wurden wegen Corona gestoppt. Doch jetzt werden sogar die ersten Serien komplett eingestellt! Hier die Schock-Nachricht: Die beliebte Netflix-Serie "Messiah" bekommt keine zweite Staffel und das, obwohl die erste Staffel erst dieses Jahr im Januar gestartet ist und eine große Menge der Zuschauer begeistert hat.

"Messiah": Netflix-Serie nach nur einer Staffel abgesetzt

Netflix-Darstellerin Michelle Monaghan schrieb auf Instagram: "Hallo ihr lieben Messiah-Fans. Schweren Herzens muss ich euch verkünden, dass wir nicht für eine zweite Staffel zurückkehren werden. Ich bedanke mich bei jedem, der bei uns eingeschaltet, uns supportet hat und seinen Horizont durch diese Show erweitern konnte." Auch ihr Cast-Kollge Will Traval schrieb: "Heute ist ein sehr trauriger Tag. Habe gerade erfahren, dass es keine zweite Staffel von Messiah geben wird. Ich möchte mich bei allen Fans für ihre Liebe und den Support bedanken. Wir haben unser Netflix-Zuhause geliebt. Ich wünschte, die Dinge wären anders." Diese herzzerreißenden Nachrichten lassen Fans gerade Tränen in die Augen schießen. Aber warum ist schon nach der ersten Staffel von "Messiah" Schluss? Ein Insider hat gegenüber der amerikanischen Zeitschrift "Variety" verraten, dass es hauptsächlich um die Produktion ginge. Die Netflix-Serie spiele an vielen verschiedenen und internationalen Orten und durch die Corona-Pandemie sei eine Produktion der zweiten Staffel beinahe unmöglich. Komisch ist trotzdem, dass der Start dadurch komplett abgesagt und nicht nur verschoben wurde …

