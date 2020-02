Welche Netflix Filme & Serien sind am beliebtesten?

Welche Netflix Serie ist im Moment besonders beliebt? Und welcher Film wird von den deutschen Netflix Nutzern am meisten gestreamt? Diese Liste zählte bisher eher zu den gut behüteten Netflix Geheimnissen. Die Infos hat der Streaming-Dienst immer gerne für sich behalten und die Liste mit den beliebtesten Serien und Filmen auf Netflix nur ab und zu rausgerückt. Das ändert sich mit der neuen Charts-Funktion, der Top-10-Reihe! Ab sofort kannst du immer sehen, was in Deutschland auf Netflix gerade gut ankommt.

Top-10-Reihe zeigt angesagte Netflix Filme & Serien

Insgesamt gibt es drei verschiedene Top-10-Reihen. Die Liste „Netflix allgemein“ zeigt dir die zehn beliebtesten Inhalte auf Netflix, also Filme und Serien, an. Auf der Netflix Serien-Startseite findest du die Serien Top-10-Charts. Auf dieser Liste landen die zehn Serien mit den meisten Streams & Zuschauern in deinem Land, aktuell sind dort Serien-Hits wie Sex Education oder Riverdale am Start (Stand: 25.02.20). Die Top-10-Reihe Filme, die sich auf der Filme-Startseite versteckt, verrät dir, welche Filme gerade durch die Decke gehen.

Ab heute neu auf Netflix *trommelwirbel* Die Top-10-Reihe: Netflix insgesamt, Serien und Filme. Diese Listen werden in den nächsten Stunden nach und nach für alle sichtbar sein, täglich aktualisiert und zeigen dir, was in deinem Land gerade am beliebtesten ist: pic.twitter.com/lbv2OdKGzN — NetflixDE (@NetflixDE) February 24, 2020

Die Netflix Charts werden jeden Tag aktualisiert. Bei jedem Nutzer werden die Top-10-Reihen an unterschiedlichen Stellen platziert. Das hängt davon ab, ob und wie relevant die Top 10 für dich sind. Die Top-10-Reihen wurden, so Netflix, in den letzten sechs Monaten schon in Mexiko und England getestet, weil sie bei den dortigen Usern gut ankamen, werden sie jetzt auch in weiteren Ländern ausgespielt.