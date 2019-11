In Sex Education geht es hauptsächlich um Teenager Otis, der noch Jungfrau ist und seine Mutter, die hauptberuflich als Sexualtherapeutin arbeitet. Noch darüber hinaus ist sie ziemlich neugierig und spioniert ihrem jungen Sohn zu jeder Gelegenheit hinterher. Und obwohl Otis sehr unbeholfen in diesem Gebiet ist, hilft er einem Schüler bei einem Sexproblem und kommt prompt auf eine geniale Idee. Zusammen mit seiner Schulfreundin Maeve gründet er eine geheime Sexualsprechstunde für alle Leute an der Schule, die Probleme haben.