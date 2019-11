In der Netflix-Serie Mindhunter geht es um FBI-Agenten, die sich intensiv mit der Psyche von Serienmördern und deren Beweggründe befassen. Doch dabei bewegen sich die beiden zwischen Wahnsinn und Realität. Denn manche Taten sind so komplex, dass die beiden an ihre Grenzen kommen, als sie die Fälle versuchen zu analysieren. Und was passiert eigentlich, wenn die Mörder die Suche nach Antworten noch komplizierter machen, weil sie entgegen aller Prinzipien sind?