Disney Plus: Sendestart in Deutschland

Disney+ wird die Mega Konkurrenz für Netflix. In Amerika ist der neue Streaming-Dienst schon seit dem 12. November 2019 verfügbar und hat für Rekordzahlen bei den App-Downloads gesorgt. In Deutschland wird Disney+ ab dem 24. März 2020 verfügbar sein und Serien und Filme von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic zeigen.

Wie viel kostet Disney+?

Der Streaming-Dienst wird vermutlich ähnlich funktionieren wie Netflix oder Amazon Prime. Die User können zwischen einem Monats- und einem Jahresabo wählen. Die Kosten für Disney Plus belaufen sich auf 6,99 € im Monat oder 69,99 € im Jahr. Beim Jahresabo spart man sich somit insgesamt 13,89 €. Jedes Konto kann bis zu sieben Profile anlegen und es können immer vier Geräte gleichzeitig benutzt werden. Ihr könnt außerdem unbegrenzt Serien und Filme auf bis zu 10 Geräten downloaden, um die Serien überall schauen zu können.

Serien & Filme: Das erwartet dich auf Disney+

Zu Beginn der Video-Plattform sollen über 600 Filme und Serien im Angebot zu sehen sein. Neben bekannten Disney-Klassikern wie "Aladdin", "König der Löwen" und "Toy Story 4" wird es natürlich auch viele Eigenproduktionen des Streaming-Dienstes Disney+ geben. Darunter zum Beispiel die heiß erwartete Serie zu "High School Musical", "The Mandalorian" aus dem "Star Wars"-Universum, "Marvel: Hero Project", "Susi und Strolch", "Star Wars: The Clone Wars" und viele mehr. Ziel des Streaming-Anbieters ist es viele Eigenproduktionen, die Disney+ Originals, an den Start zu bringen und diese erfolgreich zu machen, wie es bereits die Konkurrenz tut. Außerdem sollen zum Start auch alle "Star Wars"-Filme verfügbar sein, ebenso wie "Die Eiskönigin 2". Bisher konnten wir viele Disney-Produktionen auf Netflix gucken, mit dem Launch von Disney+ wird sich das jedoch ändern. Nutzen könnt ihr den Streaming-Dienst im Browser oder per App auf Android, iOS, Xbox, PlayStation, Amazon Fire TV und Smart TV.