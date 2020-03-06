Disney Plus gibt Streaming-Programm bekannt: Diese Filme & Serien erwarten dich
Kurz vor dem Deutschlandstart am 24. März hat der neue Streamingdienst Disney+ sein Programm bekannt gegeben. Mit dabei sind Disney-Klassiker, Serien mit Suchtfaktor, Action-Streifen von Marvel und noch viel mehr!
https://shop.bravo.deDie Auswahl ist riesig: Über 1.000 Titel laufen zum Deutschlandstart auf dem Streamingdienst Disney Plus. Da hast du wirklich die Qual der Wahl! Aber keine Sorge, es ist wirklich für jeden etwas dabei. Egal ob du absoluter Marvel-Fans bist, von Disney-Klassikern wie "Bambi" nicht genug bekommen kannst oder dir doch eher nach einem lustigen Film zumute ist – auf Disney+ wirst du fündig. Einem stundenlangen Serienmarathon oder einem ausgiebigen Filmabend steht nichts mehr im Wege. Hier kommen die wichtigsten Titel aus dem Programm von Disney Plus:
Disney-Filme auf Disney+
- 101 DALTMATINER (1961)
- 101 DALMATINER – DIESMAL SIND DIE HUNDE ECHT (1996)
- ALADDIN (1992) / ALADDIN (2019)
- ALICE IM WUNDERLAND (1951) / ALICE IM WUNDERLAND (2010)
- ALICE IM WUNDERLAND: HINTER DEN SPIEGELN
- ANTARCTICA - GEFANGEN IM EIS
- ARIELLE, DIE MEERJUNGFRAU (1989)
- ARISTOCATS
- BAMBI / BAMBI 2 – DER HERR DER WÄLDER
- BÄREN
- BÄRENBRÜDER / BÄRENBRÜDER 2
- BAYMAX - RIESIGES ROBOWABOHU
- BERNARD UND BIANCA - DIE MÄUSEPOLIZEI
- CAMP ROCK (DISNEY CHANNEL)
- CAMP ROCK 2 (DISNEY CHANNEL)
- CHAOS IM NETZ CINDERELLA (1950)
- CINDERELLA (2015)
- COOL RUNNINGS – DABEI SEIN IST ALLES
- DAS DSCHUNGELBUCH (1967)
- DAS GEHEIMNIS DER FEENFLÜGEL
- DAS VERMÄCHTNIS DER TEMPELRITTER
- DAS VERMÄCHTNIS DES GEHEIMEN BUCHES
- DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME (ANIMATED) (1996)
- DER KÖNIG DER LÖWEN (1994) / DER KÖNIG DER LÖWEN (2019)
- DESCENDANTS - DIE NACHKOMMEN
- DESCENDANTS 2 – DIE NACHKOMMEN (DISNEY CHANNEL)
- DIE CHRONIKEN VON NARNIA - DER KÖNIG VON NARNIA
- DIE CHRONIKEN VON NARNIA – PRINZ KASPIAN VON NARNIA
- DIE EISKÖNIGIN – VÖLLIG UNVERFROREN
- DIE FANTASTISCHE WELT VON OZ
- DIE GEISTERVILLA (2003)
- DIE MUPPETS
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST (1991) / DIE SCHÖNE UND DAS BIEST (2017)
- DORNRÖSCHEN
- DUELL DER MAGIER (2010)
- DUMBO (2019) / DUMBO, DER FLIEGENDE ELEFANT (1941)
- ELLIOT, DAS SCHMUNZELMONSTER (1977)
- ELLIOT, DER DRACHE (2016)
- FANTASIA (1940) / FANTASIA (2000)
- FLUBBER
- FLUCH DER KARIBIK 1-5 - AM ENDE DER WELT
- FREAKY FRIDAY - EIN VOLL VERRÜCKTER FREITAG (2003)
- FREAKY FRIDAY (1977)
- HANNAH MONTANA – DER FILM
- HIGH SCHOOL MUSICAL 1-3
- HOCUS POCUS
- IM REICH DER RAUBKATZEN
- INTO THE WOODS
- LIEBLING, ICH HABE DIE KINDER GESCHRUMPFT
- LIEBLING, JETZT HABEN WIR EIN RIESENBABY
- LIEBLING, JETZT HABEN WIR UNS GESCHRUMPFT
- LILO & STITCH
- MALEFICENT - DIE DUNKLE FEE
- MARY POPPINS (1964)
- MIGHTY DUCKS – DAS SUPERTEAM
- MUPPETS MOST WANTED
- PETER PAN (1953)
- PHINEAS UND FERB: QUER DURCH DIE 2. DIMENSION
- PINOCCHIO (1940)
- POCAHONTAS
- PRINCE OF PERSIA – DER SAND DER ZEIT
- PRINZESSINNEN SCHUTZPROGRAMM
- RALPH REICHTS
- RAPUNZEL – NEU VERFÖHNT (2010)
- ROBIN HOOD (1973)
- SAVING MR. BANKS
- SCHIMPANSEN
- SCHNEEWITTCHEN UND DIE SIEBEN ZWERGE
- SUSI UND STROLCH (1955)
- TARZAN (1999)
- THE JUNGLE BOOK (2016)
- TRON
- VAIANA - DAS PARADIES HAT EINEN HAKEN
- WINNIE PUUH
- ZOMBIES – DAS MUSICAL
- DIE DREI KLEINEN SCHWEINCHEN (1933) (Kurzfilm)
- DIE EISKÖNIGIN: PARTY FIEBER (Kurzfilm)
- DIE KLUGE KLEINE HENNE (Kurzfilm)
- FERDINAND, DER STIER (Kurzfilm)
- STEAMBOAT WILLIE (Kurzfilm)
- URLAUB AUF HAWAI (Kurzfilm)
Disney-Serien auf Disney+
- AUSTIN & ALLY
- BAYMAX: ROBOWABOHU IN SERIE
- CAMP KIKIWAKA
- CHIP UND CHAP – DIE RITTER DES RECHTS
- DARKWING DUCK – DER SCHRECKEN DER BÖSEWICHTE
- DAS LEBEN UND ICH
- DIE GUMMIBÄRENBANDE
- DUCKTALES
- GARGOYLES – AUF DEN SCHWINGEN DER GERECHTIGKEIT
- HANNAH MONTANA
- JAKE UND DIE NIMMERLAND PIRATEN
- JESSIE
- KIM POSSIBLE
- MEINE SCHWESTER CHARLIE
- MICKY UND DIE FLINKEN FLITZER
- PHINEAS UND FERB
- SCHLIMMER GEHT'S IMMER MIT MILO MURPHY
- WELPEN FREUNDE
- WILLKOMMEN IN GRAVITY FALLS
Pixar-Filme auf Disney+
- ALLES STEHT KOPF
- ARLO & SPOT
- CARS / CARS 2 / CARS 3: EVOLUTION
- COCO
- DAS GROSSE KRABBELN
- DIE MONSTER AG / DIE MONSTER UNI
- DIE UNGLAUBLICHEN / DIE UNGLAUBLICHEN 2
- FINDET DORIE
- FINDET NEMO
- MERIDA – LEGENDE DER HIGHLANDS
- OBEN
- RATATOUILLE
- TOY STORY / TOY STORY 2 / TOY STORY 3
- WALL-E
- BAO (Kurzfilm)
- DER VOGELSCHRECK (Kurzfilm)
- HOOK UND DAS GEISTERLICHT (Kurzfilm)
- LA LUNA (Kurzfilm)
- PARTYSAURUS REX (Kurzfilm)
- TEILWEISE WOLKIG (Kurzfilm)
Marvel-Filme auf Disney+
- ANT-MAN
- AVENGERS: AGE OF ULTRON
- AVENGERS: ENDGAME
- AVENGERS: INFINITY WAR
- BLACK PANTHER
- CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER
- CAPTAIN MARVEL
- DOCTOR STRANGE
- GUARDIANS OF THE GALAXY / GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2
- THE AVENGERS
- THE FIRST AVENGER: CIVIL WAR
- THE RETURN OF THE FIRST AVENGER
- THOR
- THOR: TAG DER ENTSCHEIDUNG
- THOR: THE DARK KINGDOM
- WOLVERINE. WEG DES KRIEGERS (2013)
- X-MEN
- X-MEN 2
- X-MEN: APOCALYPSE
- X-MEN: DER LETZTE WIDERSTAND
- X-MEN: ERSTE ENTSCHEIDUNG
- X-MEN: ZUKUNFT IST VERGANGENHEIT
Marvel-Serien auf Disney+
- AVENGERS – GEMEINSAM UNBESIEGBAR
- DER ULTIMATIVE SPIDER-MAN
- DIE AVENGERS – DIE MÄCHTIGSTEN HELDEN DER WELT
- GUARDIANS OF THE GALAXY
- HULK UND DAS TEAM S.M.A.S.H.
- MARVEL'S AGENT CARTER
- MARVEL'S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
- MARVEL'S INHUMANS
- MARVEL’S RUNAWAYS
Star Wars Filme & Serien auf Disney+
- STAR WARS: EPISODE I – DIE DUNKLE BEDROHUNG
- STAR WARS: EPISODE II – ANGRIFF DER KLONKRIEGER
- STAR WARS: EPISODE III – DIE RACHE DER SITH
- STAR WARS: EPISODE IV – EINE NEUE HOFFNUNG
- STAR WARS: EPISODE V – DAS IMPERIUM SCHLÄGT ZURÜCK
- STAR WARS: EPISODE VI – DIE RÜCKKEHR DER JEDI-RITTER
- STAR WARS: DAS ERWACHEN DER MACHT
- STAR WARS: DIE LETZTEN JEDI
- STAR WARS: DER AUFSTIEG SKYWALKERS (FOLGT IM SOMMER 2020)
- ROGUE ONE: A STAR WARS
- STORY STAR WARS: THE CLONE WARS
- SOLO: A STAR WARS STORY
- STAR WARS: DIE ABENTEUER DER FREEMAKER
- STAR WARS REBELS
- STAR WARS RESISTANCE
- STAR WARS: THE CLONE WARS
- STAR WARS: THE MANDALORIAN (als Disney+ Original)
Disney+ Originals (Filme & Serien)
- EIN TAG BEI DISNEY
- STAR GIRL: ANDERS IST VÖLLIG NORMAL
- SUSI UND STROLCH
- TIMMY FLOP: VERSAGEN AUF GANZER LINIE
- TOGO: DER SCHLITTENHUND
- SERIEN
- AUSGETÜFTELT!
- KÜCHENHELDEN
- STAR WARS: THE CLONE WARS – DIE FINALE STAFFEL
- DIE IMAGINEERING STORY
- DISNEY INSIDER
- DISNEYS MÄRCHENHOCHZEITEN
- TAGEBUCH EINER ZUKÜNFTIGEN PRÄSIDENTIN
- HIGH SCHOOL MUSICAL: DAS MUSICAL: DIE SERIE
- HIGH SCHOOL MUSICAL: DAS MUSICAL: DIE SERIE: DAS SPECIAL
- HUNDELEBEN – VOM WELPEN ZUM BLINDENHUND
- MARVEL HERO PROJECT
- THE MANDALORIAN
- THE WORLD ACCORDING TO JEFF GOLDBLUM
- ZUGABE!
- KURZFILME
- FAMILY SUNDAYS
- FORKY HAT EINE FRAGE
- KURZSCHLUSS
- LAMP LIFE
- EIN TAG BEI DISNEY
- PIXAR IN REAL LIFE
- SPARKSHORTS
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