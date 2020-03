Netzüberlastung wegen Corona-Krise? Netflix & Co. reagieren

Du sitzt zu Hause und langweilst dich? Weil es gerade sehr vielen so geht, sind Netflix, Instagram & Co. so gefragt wie nie und die Internet-Nutzung geht durch die Decke. Das Problem: Ein Großteil der Arbeitskräfte arbeitet aufgrund der Corona-Krise im Home Office aus, dadurch wird das Netz noch mehr belastet. Eine Überlastung des Netzes muss auf jeden Fall verhindert werden, deshalb geben immer mehr Streaming- & Social Media-Dienste bekannt, dass sie Einschränkungen vornehmen.

Corona-Einschränkungen: Welche Dienst sind betroffen?

TikTok: Ab dem 23. März schränkt die Plattform für Kurzvideos für 30 Tage lang das Abspielen von Videos in High Definition (HD) ein.

ein. Disney+: Der neue Streaming-Dienst Disney+ geht am 24. März in Deutschland und in anderen europäischen Ländern an den Start. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass die Bandbreitennutzung um 25 Prozent gesenkt wird.

wird. Instagram & Facebook: Instagram und Facebook treffen ebenfalls eine Corona-Maßnahme, sie senken die Video-Qualität in Europa .

. Amazon Prime Video: Auch Amazons Streaming-Dienst ist mit an Bord und reduziert seine Streaming-Bitraten in Europa .

. Netflix: Bereits letzte Woche ging das Gerücht um, dass Netflix aufgrund der Corona-Krise sogar offline gehen könnte, Gott sei Dank eine Falschmeldung. Der Streaming-Dienst bleibt online, hat aber seine Streaming-Qualität reduziert .

. YouTube: Um den Datenverbrauch zu verringern, ist auch YouTube zur Standardqualität gewechselt.

