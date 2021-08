65 Jahre BRAVO: Fakten zum Jubiläum + Teste dein Jugend-Wissen!

Happy Birthday to us 🥳 Am 26. August 1956 erschien die erste BRAVO – Finde hier die besten Bilder aus 65 Jahren! Plus: Teste dein Wissen – Wie viel weißt du über die weltweite Popkultur der letzten 65 Jahre?

BRAVO Nr. 1/2021 – In den 90ern waren es MTV-/ oder VIVA Moderatoren, später Soap-Opera-Schauspieler und Casting-Stars – heute sind es TikTok-Stars wie Noah Beck, die das BRAVO Cover erobern. Künstler aus neuen und den unterschiedlichsten Entertainment-Kategorien entwickeln sich seit Jahrzehnten. Eins haben alle gemein: Die Jugend – die Generation der Zukunft – gibt dabei immer den Ton an, welche Plattformen, Kanäle und Stars groß werden – nicht die Erwachsenen! Es lohnt sich also auf die jungen Menschen zu hören 😉

BRAVO Nr. 18/20017: BRAVO – immer an der Seite der Jugend. Auch das Magazin wird zusammen mit der online BRAVO Community gestaltet. Besonderes Special: die XXL diese Community Ausgabe, welche in Zusammenarbeit mit Jugendlichen, Web-Stars und Kooperations-Partner Instagram erstellt wurde. Zeitgleich gab’s online eigene Live-Events auf Facebook oder Instagram, sowie auf BRAVO.de

BRAVO 17/01, 18.04.2001 Shifty Shellshock von Crazy Town rockte mit “Butterfly” die Herzen der Mädchen. One-Hit-Wonder sind ebenso ein Part von BRAVO wie Superstars. Über 60 mal war etwa Selena Gomez auf dem BRAVO Cover – so oft wie niemand anders. Bonus-Fakt: Am Erscheinungstag dieser Ausgabe wurde BRAVO.de gelauncht.

BRAVO Nr. 11.1988: Ein Interview mit dem Außerirdischen Alf? Berichterstattung in BRAVO ist schon immer auch ein bisschen verrückt gewesen – auch heute noch. So spielen auch mal die Stars der Netflix-Jugend-Serie „Riverdale“ im BRAVO Fotoroman mit oder die Redaktion spielt mit TikTok-Hero Nic Kaufmann auf unserem YouTube-Channel Star-Tinder.

BRAVO 52/78, 20.12.1978: Heute zoffen sich die Fans von TikTok Stars (und die Acts selbst) – Damals hieß die Frage: Stones oder Beatles? Fan-Interessen sind seit jeher der Kern der Star-Berichterstattung in BRAVO. Neuen Einflüssen – damals „frechen“ Rockern, heute Social Media Stars – nahm sich BRAVO stets mutig an, um Jugendlichen die Storys zu liefern, die sie sich wünschten.

BRAVO: auf den Punkt gebracht

Die Älteren haben sie jede Woche am Kiosk gekauft, die Jüngeren zusätzlich ihren Instagram-Kanal abonniert: BRAVO. Am 26. August wird Europas größte Jugend-MedienmMarke 65 Jahre alt. Dabei ist die Marke kein Relikt aus alten Zeiten, sondern genauso jugendlich wie an ihrem Ersterscheinungstag. „Seitdem hat sich alles – aber gleichzeitig auch nichts verändert“, berichtet BRAVO Chefredakteurin Digital Yvonne Huckenholz, „‚Die Welt durch die Augen der Jugend sehen‘ – das ist nach wie vor der Kern der Marke BRAVO.“ Dennoch: Bei BRAVO hat sich viel getan! Hier unsere wichtigsten Meilen-Steine. Plus: Wie viel BRAVO und Pop-Kultur Wissen hast du? Check unser Quiz unten!

BRAVO ARCHIV

Blättere dich durch die BRAVOs deiner Jugend:

Hier geht’s zum BRAVO Archiv

BRAVO – Die Fakten: 1956 bis heute

26. August1956: BRAVO erscheint als „Film- und Fernsehzeitschrift“ mit 40 Seiten und für 50 Pfenning.

mit 40 Seiten und für 50 Pfenning. 1957: Die BRAVO-Leser vergeben erstmals den „ BRAVO OTTO “: Gewinner sind Maria Schell und James Dean. Damals wird der Award noch als Medaille verliehen.

1959: Der erste BRAVO-Starschnitt mit Brigitte Bardot in Lebensgröße erscheint.

erscheint. 1962: Unter dem Titel „Knigge für Verliebte“ erscheint die erste Aufklärungsserie in BRAVO.

1964: Der Wandel v on der „Film- und Fernsehzeitschrift“ zur Musikzeitschrift – der mit Elvis begann – ist endgültig vollzogen, als Die Beatles erstmals auf dem Titelbild zu sehen sind

zu sehen sind 1966: BRAVO holt die Beatles zur „BRAVO Blitztournee“ nach Deutschland.

1969: Die Rubrik „ Dr. Sommer “ wird zum Synonym für moderne, jugendnahe Aufklärung.

1972: Die erste Foto love -Story erscheint: „ Birgits erste Liebe“

1988: BRAVO GiRL kommt auf den Markt

1992: Die erste Ausgabe der „BRAVO Hits“ erscheint – aktuell gibt es Nr. 114

1993: BRAVO TV startet auf RTL II

1994: BRAVO Sport kommt an den Kiosk

2001: BRAVO.de geht online

2006: BRAVO veröffentlich die erste „Dr. Sommer Studie“

2006: BRAVO launcht mit BRAVO Web TV einen m arkeneigenen YouTube Channel

2009: BRAVO startet als eine der ersten Medienmarken Deutschlands einen Marken Kanal bei Facebook

2013: bravo startet als eine der ersten Medienmarken einen Instagram-KanaL.

startet als eine der ersten Medienmarken einen Instagram-KanaL. 2014: Umbau von BRAVO nach dem Markenverständnis des „ Social Magazines“ mit Einflüssen in Print aus allen digitalen Bereichen

Social Magazines“ mit Einflüssen in Print aus allen digitalen Bereichen 2014: Herausgabe der Specialreihe BRAVO TubeStars

BRAVO TubeStars 2016: BRAVO startet als eine der ersten Medienmarken einen Kanal auf der neuen Social Plattform für die Gen Z musical.ly, später TikTok

Plattform für die Gen Z musical.ly, später TikTok 2017: BRAVO veröffentlicht eine XXL-Community-Ausgabe in Zusammenarbeit mit Medienpartner Instagram mit Community-Input und Begleitung auf allen digitalen Kanälen

2019: BRAVO veröffentlicht mit BRAVO Helden ein Retro-Special zu den 90er Jahren

2019: BRAVO launcht die 360°-Kampagne GiRLs support GiRLs – eine Initiative für mehr Zusammenhalt unter Mädchen – auf allen digitalen Kanälen und in Print in Zusammenarbeit mit Medienpartner Instagram und mit einem Dutzend reichweitenstarken Influencer*innen

2020: BRAVO veranstaltet im Corona-Sommer zusammen mit Medienpartner Instagram das digitale Reels Summer Camp mit paralleler Veröffentlichung einer Community-Ausgabe

WER IST EIGENTLICH DIESER DR. SOMMER?

Sie sind bei euch mega-beliebt: die Seiten des Dr.-Sommer-Teams mit Rubriken wie „Fragen der Woche“, „Pärchen-Talk“, „Das 1. Mal“ oder „Body-Check“! Aber ganz ehrlich: Einen Berater mit diesem Namen hat es bei BRAVO nie gegeben! Ab Oktober 1969 beantwortete der Psychotherapeut Martin Goldstein († 85) Fragen der BRAVO-Leser rund um Liebe und Sex unter dem Fake-Namen „Dr. Jochen Sommer“. Es war das erste Mal, dass man in Deutschland offen Fragen zu diesen Themen stellen konnte – seinerzeit ein solcher Aufreger, dass Goldstein es für besser hielt, einen anderen Namen zu benutzen. Im Lauf der Jahre wurde aus Dr. Sommer ein ganzes Experten-Team.

WELCHEN CHARTS-REKORD HAT DIE BRAVO GEKNACKT?

Kurz nach seinem Tod am 25. Juni 2009 stand Michael Jackson in den deutschen Charts mit sechs Alben auf den ersten sechs Plätzen. Ein Erfolg, den nur BRAVO wiederholen konnte: In den Compilation-Jahres-Charts 2015 belegten „BRAVO Hits“-CDs die Plätze eins bis sechs! Seitdem 1992 die erste „BRAVO Hits“ erschien, wurden 80 Millionen dieser Best-of-Kopplungen verkauft. Übereinandergestapelt würde das einen 800 Kilometer hohen CD-Turm ergeben – ungefähr 90-mal so hoch wie der Mount Everest!

WARUM IST DER BRAVO-OTTO EIN INDIANER?

Seit 1957 voten unsere Leser*innen jährlich ihre Lieblingsstars, die dann mit dem BRAVO-Otto ausgezeichnet werden. Seit 1966 gibt es die Statue – 30 Zentimeter hoch, 2,5 Kilogramm schwer und 700 Euro teuer. Sein Look lehnt sich an die damals beliebte Filmfigur Winnetou an: In den 1960ern kamen elf Filme der Karl May Bücher ins Kino und begeisterten Millionen Besucher. Gespielt wurde Winnetou von Pierre Brice (t86), der selbst zwölf BRAVO-Ottos gewinnen konnte, darunter neun goldene – so viele wie niemand sonst! Den Gesamtrekord hält aber ein anderer: US-Rocker Jon Bon Jovi und seine Band räumten zwischen 1987 und 2002 13 Ottos ab, sieben davon in Gold!

WELCHER STAR HATTE DIE MEISTEN BRAVO-COVER?

Die erste BRAVO erschien am 26. August 1956. Sie kostete 50 Pfennig und hatte 40 Seiten. Auf dem Cover: Hollywood-Legende Marilyn Monroe! Die absolute Cover-Queen in 65 Jahren BRAVO ist Selena Gomez! Seit 2009 gab es von ihr über 60 Titelgeschichten!

BRAVO QUIZ - Teste dein BRAVO Wissen

65 Jahre Pop- und Jugendkultur. Wann warst du BRAVO und wie viel weißt du noch aus deiner Jugend und von deinen Helden? Mach das Quiz – sortiert nach Jahrzehnten.

Auflösungen findet ihr hier

Die 50er Jahre

Deutschland befindet sich im Aufschwung nach dem 2. Weltkrieg. Entertainment-Einflüsse kommen für die Jugend von damals vor allem aus Amerika. James Dean („Giganten“), Marilyn Monroe oder Elvis Presley heißen ihre Vorbilder und zieren das BRAVO-Cover. Letzter war schließlich auch die Leitfigur mit welcher BRAVO zur Musikzeitschrift wurde…

Abstimmen

Abstimmen

Abstimmen

Die 60er Jahre

Die Lücke zwischen der alten Generation und den Jungen wird immer größer. Dauerstreit gibt’s zu Themen wie langen Haaren bei Jungs und kurzen Röcken bei jungen Frauen. Die Idole damals heißen Beatles oder Rolling Stones. Pierre Brice (t 86) steigt als Apachen-Häuptling Winnetou zu Publikumsliebling auf. Nach seinem Vorbild ist der BRAVO Otto Award gestaltet.

Abstimmen

Abstimmen

Abstimmen

Die 70er Jahre

John Travolta tanzt in „Saturday Night Fever”, die Bee Gees sind Superstars, David Bowie schockt mit Mode, Familien-Band Jackson 5 werden Teen-Stars – und auch sonst ist vieles in den 70ern Glam, Glitter und Disco-Fieber.

Abstimmen

Abstimmen

Abstimmen

Die 80er Jahre

Pop, Punk, Pogo, Lambada… Es gibt nichts, was die 80er nicht zu bieten haben. Die prägenden Musikrichtungen könnten nicht unterschiedlicher sein. Doch alle vereint ein Motto: Spaß!

Abstimmen

Abstimmen

Abstimmen

Die 90er Jahre

In den 90ern gab’s von allem etwas zu viel: Ob Beats per Minute, Boy-Bands oder grauenvoller Mode. Dennoch: Kaum eine Ära war so prägend! Die Zeit nach der Wiedervereinigung ist spannend und abwechslungsreich für die deutsche Jugend.

Abstimmen

Abstimmen

Abstimmen

Die 2000er

Das neue Jahrtausend bringt neue Stars und Unterhaltungsformate. In der deutschen Pop-Kultur setzten sich auch immer mehr nationale Künstler*innen durch. Sarah Connor, Yvonne Catterfeld, Xavier Naidoo, später Tokio Hotel, oder Deutschrapper wie Sido und Bushido. Im TV werden mit „DSDS“ oder „Popstars“ immer neue Talente gefunden.

Abstimmen

Abstimmen

Abstimmen

2010 bis heute

Das Internet ist mehr als eine schlaue neue Erfindung. Mit dem Einzug der sozialen Medien entstehen plötzlich auch neue Arten an Stars. YouTuber*innen, Instagram-Stars und zuletzt TikTok-Helden. Es geht nicht mehr um Verkaufszahlen und Chartpositionen, sondern um Abos, Follower und Likes.

Abstimmen

Abstimmen

Abstimmen

Alle Auflösungen und Erklärungen findet ihr hier