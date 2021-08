65 Jahre BRAVO QUIZ – Auflösungen

BRAVO QUIZ – Auflösungen: Die 50er Jahre

Wie war der 2. Vorname von BRAVO Legende James Dean?

Byron

JAMES BYRON DEAN verstarb am 30. September 1955 im Alter von nur 24 Jahren in einem Autounfall. In der Abenddämmerung kann der Superstar einem nach links abbiegendem Fahrzeug nicht ausweichen und trifft dieses frontal. Dean bricht sich das Genick – seine Filme „Jenseits von Eden“, „…denn sie wissen nicht, was sie tun“ und „Giganten“ sind bis heute unvergessen.

Wie hieß der Truppentransporter auf dem Elvis 1958 von den USA nach Deutschland verschifft wurde?

USS General Randall

1958 wurde ELVIS von der US Armee eingezogen und in Deutschland stationiert. Am 1.10.1958 trifft er mit dem Truppentransporter „USS General Randall“ am Columbus Kai in Bremerhaven ein. Er bleibt bis Ende Februar 1960 in Deutschland stationiert.

In welchem Film feierte Jugend-Idol Peter Kraus seinen Durchbruch?

„Das fliegende Klassenzimmer“

Schon während seiner Schulzeit nahm der am 18.3.1939 geborene Peter Siegfried Krausenecker Gesangs- und Step-Unterricht. Seine Karriere begann 1954 als Johnny in „Das fliegende Klassenzimmer“. Das Multitalent galt als der deutsche Elvis.

BRAVO QUIZ – Auflösungen: Die 60er Jahre

In wie vielen Winnetou Filmen spielte Pierre Brice?

11

Nach insgesamt elf Karl-May-Verfilmungen sollte Pierre Brice für immer mit dem Mythos Winnetou verbinden sein. Nach dem Hype der Filme agiert der Schauspieler in den Open Air Karl-May-Festspielen im sauerländischen Elspe.

In welchen drei Städten traten die Beatles im Rahmen der BRAVO Blitztournee in Deutschland auf?

München, Essen, Hamburg

Im Juni 1966 ist Deutschland im Ausnahmezustand – denn BRAVO gelingt es, die Beatles für drei Konzerte in München, Essen und Hamburg nach Deutschland zu holen. In den Magazinen wird der Aufenthalt von Ringo, Paul, John und George minutiös festgehalten

Mit welchem Titel gewann Udo Jürgens 1966 den Grand Prix?

„Merci Cherie“

Nach zwei Anläufen, 1964, 6. Platz mit „Warum nur, warum?“ und 1965, 4. Platz mit „Sag ihr, ich lass sie grüßen“ gewinnt Udo Jürgens 1966 mit „Merci Cherie“ den Grand Prix für Österreich.

BRAVO QUIZ – Auflösungen: Die 70er Jahre

Wie heißen die 5 Brüder von Jackson 5?

Michael, Tito, Jackie, Jermaine und Marlon

In den 70er Jahren ist Hautfarbe immer noch ein Thema – dennoch schaffen es die 5 Brüder Michael, Tito, Jackie, Jermaine und Marlon als Jackson 5 die Welt zu erobern. 1972 kommt auch Bruder Nummer 6 – Randy – zumindest kurzfristig hinzu.

Gegen wen verloren die Favoriten Cindy & Bert 1974 den Eurovision Song Contest?

ABBA

Am 6. April 1974 eroberten die beiden Paare Benny und Anni-Frid, und Agnetha und Björn – die zusammen die Gruppe ABBA bildeten – mit ihrer Performance von „Waterloo“ die Herzen von Jury und einer halben Milliarde TV-Zuschauern – und holten den Sieg beim Grand Prix!

Mit welchem Titel gelingt Jürgen Drews der erste große Hit?

„Ein Bett im Kornfeld“

Nach der Band Die Anderen (1967) und Les Humphries Singers startet Jürgen Drews 1976 eine Solo-Karriere und kann sich mit „Ein Bett im Kornfeld“ 20 Wochen lang in den BRAVO Charts halten!

BRAVO QUIZ – Auflösungen: Die 80er Jahre

Wie heißt Nena mit bürgerlichem Namen?

Gabriele Susanne Kerner

Gabriele Susanne Kerner aus Hagen bricht in der 11. Klasse die Schule ab, beginnt eine Goldschmiede Lehre und sammelt erste musikalische Erfahrungen mit The Stripes. Unter dem Namen Nena wird das Mädchen aus Hagen 1983 mit ihrer Band mit „99 Luftballons“ Deutschland und die USA erobern.

Warum haben sich Modern Talking 1987 getrennt?

Nora!

Hinter den Kulissen gab es bei Modern Talking oft Zoff – Hauptgrund war aber Nora Balling, die Ehefrau von Thomas, die sich ständig in Interna des Duos einmischte.

Warum wuchs Madonna ohne Mutter auf?

Ihre Mutter starb an Brustkrebs als Madonna ein kleines Mädchen war.

Madonna ist erst 5 Jahre als, als ihre Mutter an Brustkrebs verstirbt und ihr Vater kurz darauf die Haushälterin heiratet. Zeit ihres Lebens thematisiert die Ikone später das komplizierte Verhältnis zu ihrem Dad

BRAVO QUIZ – Auflösungen: Die 90er Jahre

Welchen Satz sagte Kurt Cobains Witwe Courtney Love als sie vom Tod ihres Mannes erfuhr?

„Kurt ist ein Arschloch!“

Am 8. März 1994 wird Kurt Cobain von einem Elektriker tot aufgefunden. Als Gattin Courtney davon erfährt, reagiert sie ihr mit dem Satz „Kurt ist ein Arschloch!“ – Welchen Fans unter Tränen vor seinem Haus in Seattle aufnehmen. „Kurt, du Arschloch!“ trauern sie auf der Straße.

Wie hieß das Hausboot der Kelly Family?

Sean O’Kelley

Das legendäre Hausboot Sean O’Kelley ist heute im Technik Museum in Speyer zu besichtigen https://speyer.technik-museum.de/de/the-kelly-family – wo die Musiker Famile von 1989-1998 im Mülheimer Hafen lebte. Später zogen sie ins Schloss Gymnich in NRW – welches heute verpachtet ist.

Wie viele Folgen „GZGZ“ waren beim Start 1992 geplant?

230

Am 11. Mai 1992 zeigt RTL die erste Folge „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ – Deutschlands erste Telenovela, die 230 Folgen umfassen sollte. Stand heute sind es über 7300. BRAVO schreibt damals „Die Hauptdarsteller sind jung und attraktiv, die Handlung voller Tragödien, Liebesaffären und Intrigen.“ Stimmt auch heute noch.

BRAVO QUIZ – Auflösungen: Die 2000er

Welche Erklärung steckt hinter dem Künstlernamen Eminem?

Der Künstlername basiert auf „M and M“ – den Initialen seines bürgerlichen Namens Marshall Mathers.

Nach dem Siegeszug des HipHop ab den 70ern ist es ironischerweise vor allem ein weißer Junge aus Detroit, der dem Rap zum Siegeszug bei einem breiten Publikum verhilft: Eminem, benannt nach seinen Initialen Marshall Mathers – M and M – macht er den Gangster Rap salonfähig.

In welcher Band war Tokio Hotel Manager und Produzent David Jost einst Mitglied ?

Bed & Breakfast

Der Erfolg von Bill, Tom, Gustav und Georg basierte auf Talent – und erfahrenen Profis, die im Hintergrund agierten. Einer davon: David Jost, der als Mitglied der Hamburger Boyband Bed & Breakfast in den 90er Jahren selbst erfuhr, was es bedeutet ein Jugend-Idol zu sein.

Für welchen Erfolg wurde Robbie Williams 2006 ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen?

Innerhalb eines Tages verkaufte er 1,6 Millionen Tickets für seine Europa Tournee

Nach dem Rausschmiss bei Take That und Alkohol-Skandalen, schwingt sich Robbie in den 2000ern zum Pop Helden auf – absolute Oberklasse sind dabei seine Liveshows, die alle sehen wollen. 2006 kann er in nur einem Tag 1,6 Millionen Tickets verkaufen – ein Eintrag im Guinness Buch der Rekorde!

BRAVO QUIZ – Auflösungen: 2010 bis heute

Welches Video hat (Stand Juli 2021) die meisten Aufrufe auf YouTube?

Baby Shark Dance

Baby Shark Dance ist ein 2016 hochgeladenes Kinderlied auf dem Channel Pinkfong, einer südkoreanischen Entertainment Brand, mit über 9 Milliarden Aufrufen – den aktuell (Stand Juli 2021) meisten auf YouTube.

Welcher Star hat die meisten Follower auf Instagram (Stand Juli 2021)?

Cristiano Ronaldo

Nach Instagram selbst (406 Millionen Follower) hat Fußballstar Cristiano Ronaldo mit über 315 Millionen Fans die meisten Follower auf Instagram. Für einen Werbe-Post soll er über eine Millionen Euro erhalten. Dahinter folgen Dwayne The Rock Johnson mit 254 Millionen und Ariana Grande mit 252 Millionen Followern.

Wofür steht der Begriff CHEUGY auf TikTok?

Verarsche von Gen Zlern (ca. 12 - 24 Jährige) gegenüber allem (Serien, Filme, Begriffen, Ausdrücken, Stars etc.) was Millenials (ca. 25 - 38 Jährige) auf TikTok posten.

Mit dem Begriff (ausgesprochen chew-gee) macht sich die aktuelle Jugendgeneration über den (ihrer Meinung nach) veralteten Lifestyle und die Vorlieben der „alten“ Generation lustig und kommentiert den Ausdruck fleißig unter allem, was nicht wirklich mordern ist. Tatsächlich gibt es cheugy schon länger – wurde aber durch TikTok richtig populär.