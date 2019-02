"Vampire Diaries" bald nicht mehr bei Netflix?

Netflix: Bye, bye "Vampire Diaries"

Netflix hat via Facebook eine traurige Nachricht verkündet: "Leider müssen wir uns am 1. März von den 'Vampire Diaries' verabschieden. Wenn wir die Lizenzen für Shows oder Filme erwerben, gehören sie nicht für immer uns. Manchmal können wir Sachen erneuern, aber gelegentlich bekommen wir keine Option. Wir hassen es, Shows genauso zu verlieren wie ihr, aber es ist so!" Scheinbar hatte Netflix keine Wahl – die Lizens wurde nicht verlängert. Gang schön schade!

"Vampire Diaries": Anderes Ende geplant

In einem Interview mit der Entertainment Weekly verriet die Showrunnerin Julie Plec, dass sie sich das Ende anders vorgstellt hätte: "Wir hatten uns in diese Serie verliebt, und in diese Geschichte über zwei Brüder, die das gleiche Mädchen liebten. Als die Liebes-Triangel richtig in Fahrt kam, sagten wir uns: Wenn alles gesagt und getan ist, wenn diese Show vorbei ist, sollten beide Brüder im Namen der Rettung ihres Mädchens sterben und sie dann als Geister weiter beobachten" Doch als Nina Dobrev die Serie plötzlich verließ änderte sich alles. "Ich fühlte, dass wir die Verpflichtung hatten, Damon und Elena bis zum Ende zu sehen. Wenn Nina nie gegangen wäre, hätte ich gern gesehen, ob Stefan und Elena ihren Weg zurück zueinander gefunden hätten. Doch ihr Verschwinden besiegelte den romantischen Vertrag zwischen Damon und Elena. Ab diesem Moment handelte die Show nur noch von der Macht dieser Brüder und ihrer Liebe füreinander. Und es gab keine Chance, dass ich beide umbringen und keinem ein Happy End geben würde. Das wäre nie passiert.", so die Serienmacherin.

Abstimmen

Diese Themen könnten dich ebenfalls interessieren: