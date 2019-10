"Vampire Diaries": Die Wahrheit über den Streit von Nina Dobrev und Paul Wesley

Nina Dobrev und Paul Wesley: Streit am "Vampire Diaries"-Set?

Nina Dobrev wurde als Elena in "The Vampire Diaries" berühmt. In der Serie spielte sie an der Seite von Ian Somerhalder, der jetzt eine neue Netflix-Serie hat. Ein weiterer Co-Star war Paul Wesley. In einem Podcast hatte Nina vor kurzem verraten, dass sie sich während der Dreharbeiten zur ersten Staffel nicht so gut mit Paul verstanden habe. Ein Satz mit Folgen, denn seitdem spekuliert die Gerüchteküche, was der Grund für den Streit war. In einem neuen Interview will Nina diese Aussage jetzt ein für alle Mal klarstellen

„Vampire Diaries“: Kein Streit zwischen Nina Dobrev und Paul Wesley

In dem Interview erklärte Nina Dobrev, dass man am Set einer Serie zu einer Art Familie zusammenwächst und auch Streitigkeiten zu einer Familie dazugehören: „Am Set verbringt man jeden Moment zusammen – vermutlich noch mehr als in einer richtigen Familie, weil man von 5 Uhr morgens bis Mitternacht zusammensitzt“, erklärt Nina, „Man sieht sich mit Make-Up, ungeschminkt, an guten Tagen, an Schlechten, wenn man hungrig, müde oder durstig ist. Da kommt es natürlich vor, dass man Stimmungsschwankungen hat. Es stimmt nicht, dass wir uns nicht mochten. Zu der Zeit haben wir uns einfach nur noch nicht so sehr geschätzt, wie wir es jetzt tun. In dem Interview wurde ein Satz von mir aus dem Kontext gerissen und aufgebläht. Dass ich ihn liebe und wir jetzt beste Freunde sind, wurde natürlich ausgelassen.“ Ziemlich cool von Nina, dass sie das Missverständnis aufklärt. Streitigkeiten unter Freunden sind doch normal, das bedeutet nicht gleich, dass man sich nicht mag!

