Fans von Vampire-Diaries-Star Nina Dobrev sind in Sorge. Nachdem erst im Oktober die Wahrheit über den Streit von Nina Dobrev und Paul Wesley am Set von "Vampire Diaries" ans Licht kam, gab es für die Fans nun den nächsten Schock. Am Sonntagabend meldete sich Ninas beste Freundin Julianne Hough mit schockierenden Fotos aus dem Krankenhaus. Auf ihnen ist Nina Dobrev im Krankenbett zu sehen. Dick eingepackt und mit einer Sauerstoffmaske versorgt liegt sie da. Über ihren Gesundheitszustand wird allerdings nichts verrraten. Ihre BFF zensierte dabei sogar Dobrevs Gesicht, was ihre Follower zunehmend in Angst und Schrecken versetzte. Auf ihre Freundin konnte sich Nina in dieser schweren Zeit aber verlassen. Sie stand ihr bei und ließ sie nicht mehr aus den Augen. Doch wieso kam die Schauspierlerin überhaupt ins Krankenhaus und wie geht es Nina jetzt?

Vampire-Diaries-Star gibt Entwarnung

Auch Nina Dobrev selbst meldete sich gestern via Insta-Story bei ihren Fans. Sie sei wegen eines anaphylaktischen Schock ins Krankenhaus eingewiesen worden. "Es ist schon ziemlich Routine bei mir, weil ich viele Allergien habe. Je nachdem, wie schlimm es ist, erleide ich manchmal einen anaphylaktischen Schock. Dies war also auch am Sonntag der Grund für den Besuch im Krankenhaus. Nun würde es ihr aber besser gehen. Gott sei Dank! Ihre Follower können also aufatmen. Dass ihr in dieser Zeit ihre BFF beisteht, ist für die Schauspielerin keinesfalls selbstverständlich. Deshalb bedankt sie sich auch nochmal per Story bei ihr. "Jules war die ganze Zeit bei mir. Die Ärzte waren großartig, bin jetzt zuhause und mir geht es OK." Scheint so, als wäre nun alles wieder so weit in Ordnung. Hoffen wir, dass das auch so bleibt. Wer sonst, soll uns bei YouTube zum Sport animieren? Erst im April kam dazu ein Video raus. Auf dem gibt der „Vampire Diaries“-Star zusammen mit Zac Efron Fitness-Tipps. Wir wünschen Nina weiterhin eine gute Genesung! 😊

