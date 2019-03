„Vampire Diaries“ Spin-Off: Das musst du über “Legacies” wissen

Legacies: Darum geht's

Am 25. Oktober 2018 startete die allererste Folge der Show "Legacies" im US-amerikanischen TV – dort lief sie auf dem Kanal "The CW" an. Die Drama-Serie ist ein Ableger von "The Originals", der ersten Spin-Off-Serie von "Vampire Diaries" und handelt genau wie ihre Vorgänger von übernatürlichen Kräften. Ihre Protagonisten sind Hexen, Werwölfe und Vampire und die Serie spielt zwei Jahre nach dem Serienfinale von "The Originals". Bei "Legacies" dreht sich alles um die 17-jährige Hope Mikaelson, die Tochter von Urvampir Klaus Mikaelson und Hybridin Hayley Marshall (kennst du bestimmt schon aus "The Originals"). Hope wird gespielt von Danielle Rose Russell (19) – sie spielte die Rolle auch schon in der fünften Staffel von "The Originals" und in der vierten Staffel von "Vampire Diaries". Hope stammt von den mächtigsten Blutlinien der Vampire, Werwölfe und Hexen abstammt und ist somit eine Trybridin. Sie geht auf die Schule "Salvatore School for the Young and Gifted" – eine Einrichtung, die Kindern mit besonderen Fähigkeiten beibringen soll, wie sie mit ihrer Gabe umgehen.

Legacies: „Vampire Diaries“-Star Paul Wesley kehrt zurück

Wohoooo! Für alle „Vampire Diaries“ Fans gibt es nun mega News. Paul Wesley wird Teil der CW-Familie – zwar werden wir in nicht vor der Kamera für „Legacies“ sehen, jedoch agiert er dahinter als Regisseur. Bereits in der Vergangenheit führte der Hottie in fünf Folgen Regie. Seine Folge „The Boy Who Still Had a Lot of Good to Do“ wird am 7. März ausgestrahlt.

Legacies: Parallelen zu Vampire Diaries

Die Hauptfigur Hope wurde bereits in der vierten Staffel von "Vampire Diaries" etabliert. Außerdem taucht ihr Schulleiter Alaric Saltzman, gespielt von Matthew Davis, auch schon als Professor in mehreren Staffeln der "Vampire Diaries" auf. Seine Serien-Zwillinge Lizzie (Jenny Boyd) und Josie Saltzman (Kaylee Bryant) sind Hopes Schulkameraden – wenn das mal kein Zufall ist! Auch Zach Roerig, den wir schon aus "Vampire Diaries" als Matt Donovan kennen, spielt bei "Legacies" mit und Steven R. McQueen spielt genau wie in "Vampire Diaries" die Rolle des Jeremy Gilbert. Eine der Produzentinnen postete außerdem neulich ein Foto, auf dem Elena Salvatores Arztpraxis zu sehen ist – ein Zeichen dafür, dass wir auch Nina Dobrev in ihrer Mega-Rolle wieder sehen? Wir sind gespannt!

Legacies: Fakten

Am 11. Mai 2018 wurde verkündet, dass "Legacies" ein weiteres Spin-Off von "Vampire Diaries" wird. Die Autoren und Produzenten der Serie sind Julie Plec, Brett Matthews, Leslie Morgenstein und Gina Girolamo. Ob und ab wann die TV-Show auch im deutschen Fernsehen zu sehen sein wird, ist leider noch nicht klar.

Das könnte dich auch interessieren: