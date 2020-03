Taylor Swift: Gefragt wie nie zuvor

Erst am 31. Januar erschien die Taylor Swifts Dokumentation „Miss America“ auf Netflix. Darin zeigte sich die erfolgreiche Sängerin so privat wie noch nie und gab intimste Einblicke in ihr Leben. Unter anderem zeigte sich Tay in ihrer Doku auch zum allerersten Mal mit ihrem Freund, dem britischen Schauspieler Joe Alwyn. Es kam sogar zu einem seltenen Kuss zwischen Taylor Swift und Freund Joe und das vor laufender Kamera!

Taylor Swift hat bereits einige Erfahrungen im Film-Business gesammelt

Obwohl Taylor Swift so unglaublich erfolgreich ist, ist der Superstar ein großer Fan der Serie „The Vampire Diaries“, wie Urstein Nina Dobrev, jetzt in einem Interview mit „E! News“ ausplauderte. Die Produzenten boten der „Lover“-Interpretin deshalb sogar einen Gast-Aufritt in ihrer Lieblingsserie an. Es wäre auch nicht Tays erster Auftritt auf der Leinwand gewesen: 2009 hatte sie bereits eine kleine Rolle in einer Folge von „CSI: Crime Scene Investigation“. Außerdem war die Blondine 2013 auch in einer Episode der Comedy-Serie "New Girl" mit von der Partie und man sah sie in Filmen wie „Der Lorax“, „Hüter der Erinnerung - The Giver“, „Valentinstag“ und als letztes als Bombalurina in der Musicalverfilmung „Cats“.

Taylor Swift: Sie wäre großartig gewesen

"Ich erinnere mich an den Anfang, wir hörten, dass Taylor Swift Fan der Show ist. Und dann versuchten die Produzenten, einen Part für sie zu schreiben", erzählte Nina, die von 2009 bis 2015 die Rolle der Elena Gilbert darstellte, im Interview. Allerdings war Taylor Swifts Terminkalender so voll gewesen, dass sie das Angebot schweren Herzens absagen musste. „Sie wäre großartig gewesen!“, ist sich Nina Dobrev allerdings sicher.

