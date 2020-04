"Élite": Erfolgreichste Serie in Deutschland!

Seit März läuft bei Netflix die dritte Staffel "Élite". Laut dem Ranking der Tagesschau ist die spanische Produktion sogar die aktuell am meisten geschaute Serie in Deutschland! Aber kein Wunder: Die Drama-Serie lässt schließlich selbst "Riverdale" und Co. ganz schön alt aussehen! Hättest du gewusst, dass einer der Hauptdarsteller zur Hälfte Deutscher ist? Es handelt sich um Ander-Darsteller Arón Piper! Geboren wurde er nicht wie die meisten seiner Co-Stars in Spanien, sondern in Berlin. Sein Vater ist nämlich Deutscher und seine Mama kommt aus Spanien. Deshalb spricht Arón sogar Deutsch! Hier kannst du ihn Deutsch sprechen hören:

Ander von "Élite" wurde in Berlin geboren

Arón Piper wurde in Berlin geboren und zog mit fünf Jahren nach Spanien, in die Heimat seiner Mutter. Jetzt, da er eine Festanstellung in der Netflix-Serie hat, wohnt er in Madrid, ist aber trotzdem noch oft in Berlin, wie man seinem Instagram-Account entnehmen kann. Er studiert neben seiner Rolle als Ander übrigens auch Regie und Schauspiel in Madrid! Durch seine Rolle in der Netflix-Serie "Élite" wurde er zum internationalen Star! Hier erfährst du alles zur neuen Staffel von "Élite".

