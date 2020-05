Leni Marie: Alter und Geburtsdatum

Leni Marie ist am 21.01.2005 geboren und mittlerweile 15 Jahre alt. Ihr Sternzeichen ist Wassermann. Die Menschen mit diesem Sternzeichen sind bekannt dafür, sehr hilfsbereit und erfinderisch zu sein.

Woher kommt Leni Marie? Ihre Familie und Herkunft

Leni-Marie ist Halb-Polin und lebt mit ihren Eltern zusammen in Düsseldorf. Da ist sie übrigens auch geboren und aufgewachsen.

Leni Marie ist die Schwester von Dagi Bee

Was den meisten nicht entgegen sein dürfte: Leni Marie ist die kleine Schwester von mega YouTube-Star Dagi Bee. Dagis echter Name ist übrigens Dagmar Nicole Ochmanczyk. Mit 6,1 Millionen (Stand: 01.05.2020) Followern auf Instagram und fast 4 Millionen Followern auf YouTube gehört sie bis heute zu einer, der bekanntesten Web-Stars in Deutschland.

Das sind Leni Maries Social-Media-Kanäle

TikTok: @lenimvrie (Leni Marie überholte sogar mal Schwester Dagi Bee auf der App, die damals noch musical.ly hieß.)

Instagram: @lenimariee

Snapchat: @lenimarieeeee

Leni Maries Schülerkalender

Leni Marie ist sogar schon Buchautorin. Sie hat ihren eigenen Schülerkalender für das Jahr 2018/2019 rausgebracht. Darin enthalten ist Platz für die Ferienplanung, wichtige Termine, Geburtstage, Stundenpläne etc. Kaufen kann man den Kalender auf Amazon für ca. 9,90€.

Ist Leni Marie vergeben?

Offiziell ist Leni Marie Single und nicht vergeben.

Diese Stars hat Leni Marie schon getroffen

2019 durfte Leni Marie beim „Germanys next Topmodel“-Finale die Jonas Brothers treffen. Sie haben sogar ein gemeinsames Bild zusammen, auf dem auch die Web-Stars Faye Montana und Daalia zu sehen sind.

Gerüchte um Leni Marie

Im November haben die deutschen Medien das Gerücht spekuliert, dass Leni Marie mit 14 schwanger sei. Unter einem Urlaubsbild auf Instagram haben nämlich viele User die Vermutung aufgestellt: „Bist du schwanger?“

Leni Maries Freunde

Gut befreundet ist Leni Marie mit Web-Star Faye Montana. Im April 2019 postet sie mit ihr ein Bild mit ihr gemeinsam auf der GLOW mit den Hashtags #friends und #friendshipgoals.

Leni Marie: Ihre Beauty-Routine

Leni Marie postet vor kurzem ein Bild, auf dem man sieht, dass sie künstliche Wimpern trägt. Außerdem lässt sie ihre Follower auch an ihrer täglichen Beauty-Routine teilhaben, z.B. wenn sie eine neue Maske testet. Außerdem hat ihre Schwester Dagi Bee ihre Haare um 30 Zentimeter kürzer geschnitten und das Ganze auch in einem YouTube-Video festgehalten.

Leni Marie auf Instagram

Leni Marie postet ihr erstes Bild auf Instagram am 2. Mai 2017. Darauf ist sie mit einem alten Snapchat-Filter.