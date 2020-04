Mark Anastasio Alter & Sternzeichen

Mark Anastasio ist am 27. Mai 2004 in Connecticut/Amerika geboren. Damit ist er vom Sternzeichen Zwilling. Vor allem sind Zwillinge wie Mark für ihre Vielseitigkeit, Geselligkeit und Toleranz bekannt – tolle Eigenschaften, oder? 😍

Hat Mark Anastasio eine Freundin?

Mit seiner Justin-Bieber-Frisur und seinem sweeten Lächeln liegen ihm die Girls zwar jetzt schon zu Füßen, aber die Richtige war noch nicht dabei. Gerüchten zufolge soll Mark seine TikTok-Kollegin Charlie D'Amelio daten. Ein offizielles Statement gab es allerdings nicht. Derzeit ist Mark Anastasio also Single.

Mark Anastasios Schwester

Ja, der TikTok-Star hat eine jüngere Schwester namens Nicole Anastasio. Sie ist ebenso auf TikTok, Instagram & Co. vertreten und jetzt schon ein kleine Berühmtheit. Sie hat 212.000 Abonnenten (Stand: 22.04.2020) und macht ihrem Bruder Mark zwar noch keine Konkurrenz, aber ist auf dem Weg durchzustarten.

Wann hat Mark Anastasio mit TikTok angefangen?

Mark Anastasios TikTok-Profil ist voller Tanz und Lip-Sync-Videos. Sein erstes TikTok mit dem Titel "Last tiktok before school, make me famous" hat er im August 2019 hochgeladen. Vor seinem offiziellen Start im August hatte Mark zwar bereits ein, zwei Videos gepostet, diese aber dann wieder gelöscht. Wieso er die Videos gelöscht hat, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich haben sie ihm einfach nicht mehr gefallen. Was jedoch sofort auffällt: Mark Anastasio hat immer ein Lächeln im Gesicht und produziert nur positive und fröhliche Videos.

Ist Mark auch auf anderen Social-Media-Plattformen vertreten?

Neben TikTok, Instagram und Snapchat hat der 15-Jährige auch einen YouTube-Kanal mit 111.000 Abonnenten (Stand: 22.04.2020). Dort findest du neben lustigen Challenges mit seinen Freunden auch coole Q&A Videos. 📹

Ist Mark Anastasio gut in der Schule?

Ja, ist er! In einem Interview erzählte der TikTok-Star, dass er sogar richtig gut in der Schule ist! Er denkt, dass viele seiner Follower das nicht glauben, da er sehr viel auf Social Media unterwegs ist. 📱

Mark Anastasio liebt Sport

Mark Anastasio spielt leidenschaftlich gerne Fußball. Das wird einem auch schnell klar, wenn man seinen Instagram-Feed durchschaut. Er spielte sogar professionell Fußball in der U.S. Soccer Development Academy. Dabei handelt es sich um eine amerikanische Fußballliga. ⚽️

Wie groß ist TikTok-Star Mark Anastasio?

Mark Anastasio ist 5 feet und 10 inches groß. Das sind umgerechnet circa 1,78 cm. Ganz schön groß für einen 15-Jährigen, der noch wächst.

Kooperation mit diesen TikTok-Kollegen

Mark macht auch gerne mal TikToks mit seinen Freunden Maximo Rivano (1,4 Mio. Follower auf TikTok, Stand: 22.04.2020) und Luca Lombardo (1,3 Mio. Follower auf TikTok, Stand: 22.04.2020). Die Jungs kennen sich von der Fußballliga und sind dicke Freunde geworden. Ein Leben ohne die beiden könnte sich Mark nicht mehr vorstellen. ☺️

So viel verdient Mark Anastasio

Wie viel der 15-Jährige mit seinen TikTok und YouTube-Videos wirklich verdient kann man nicht genau sagen. Laut Schätzungen bewegt sich die Summe zwischen 100-200 Tausend US-Dollar jährlich. 💵 Für einen 15-Jährigen ist das schon ein ordentlicher Jahresverdienst. Mark verdient aber nicht nur viel Geld mit seinen Videos, sondern hat auch noch richtig viel Spaß dabei! Was will man mehr? 😋

