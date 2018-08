Dagi Bee: Sie blamiert ihre Schwester

Dagi Bee hat gestern eine Insta-Story mit ihrer kleinen Schwester Leni Marie gepostet und da hat sie die 13-Jährige ganz schön blamiert …

Eigenes Buch von Leni Marie!

Erst vor kurzem brachte musical.ly-Star Leni Marie ihren eigenen Merch im Online-Shop ihrer großen Schwester Dagi Bee raus. Bereits kurz danach hatte die 13-Jährige aber schon ein anderes Projekt: Am 29. Juni erschien Lenis erster eigener Schülerkalender! Neben den normalen Termin-Seiten gibt es in dem Buch auch Stickerbögen und witzige Challenges. Klar, dass der musical.ly-Star echt stolz auf sein Werk ist und damit ist sie nicht alleine! Auch Dagi Bee ist mega stolz auf ihre kleine Schwester und zeigte das jetzt auch ganz offen in ihrer Insta-Story. Dort gehen die beiden nämlich in eine Buchhandlung und Dagi sieht Lenis Schülerkalender das erste Mal live im Laden. Klar, dass der Social-Media-Star seine kleine Schwester unterstützen will und sich das Buch deshalb sofort kaufen muss! Dabei kommt es aber zu einer echt peinlichen Situation für Leni Marie …

Ein Beitrag geteilt von Dagi Bee (@dagibee) am Jun 6, 2018 um 6:00 PDT

Dagi blamiert Leni

An der Kasse angekommen quillt Dagis Stolz nämlich ein bisschen über und sie erzählt der Kassiererin total happy, dass der Schülerkalender von Leni ist! Klar, dass das der 13-Jährigen mächtig peinlich ist … Dagi Bee lässt sich aber nicht beirren und sagt: „Ich hätte gerne einmal dieses Buch und zwar ist das von ihr!“ Die Kassiererin checkt erst nichts, bis Dagi ruft „Wirklich!“ und die Frau dann nachfragt: „Selber gemacht? Echt?“ Dagi bestätigt: „Ja, das ist von ihr!“ und zeigt auf Leni. Die Kassiererin antwortet: „Ey cool!“ und beide lachen. Leni, die am Ende das Videos noch zu sehen ist, schüttelt nur den Kopf, grinst und geht schnell weg. Vermutlich flieht die 13-Jährige vor der kleinen Blamage ihrer großen Schwester, aber seien wir mal ehrlich: Dagis Aktion war echt süß! Wir finden es cool, wie die 23-Jährige Leni immer unterstützt. Dabei schießen große Schwestern ja bekanntlich auch mal übers Ziel hinaus …

