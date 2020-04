Wie alt ist Leon Content?

Leon wurde am 18 Juni 2001 geboren und ist aktuell 18 Jahre alt (Stand 24.04.2020). Sein Sternzeichen ist Zwilinge.

Wie ist Leon Content bekannt geworden?

Leon startete seine Karriere 2016 auf Musical.ly, indem er Lip-Sync-Videos auf der Plattform hochlud. Auf TikTok hat er momentan 1,8 Millionen Follower und auf Instagram 860 Tausend (Stand 24.04.2020) und teilt dort sein komplettes Leben mit seinen Followern.

Hat Leon einen Freund?

Ja, Leon Content hat einen Freund und ist seit Juli 2019 mit dem TikToker Lukas White zusammen. Die beiden hatten sich zwar Anfang des Jahres getrennt, haben jedoch wieder zusammengefunden und sind glücklicher denn je zuvor. 😍

Wer sind Leon Contents Freunde?

Leon ist mit vielen anderen TikTokern und Instagramern eng befreundet. Zu seinen besten Freunden zählen unter anderem TikTokerin Dalia oder auch Jasmin, die mit gerade mal 17 Jahren vor kurzem ihre Schwangerschaft bekannt gab.

Hat Leon Content schon eine Auszeichnung bekommen?

Als er 113k Follower auf Musical.ly erreicht hatte, wurde er im Dezember 2017 von Musical.ly mit einer Krone ausgezeichnet. Das war einer der glücklichsten Tage im Leben des Influencers.

Wieso weint Leon Content auf vielen Bildern?

Leon zeigt das, was auf Instagram oft viel zu kurz kommt: Dass das Leben nicht perfekt ist. Deshalb teilt er auch regelmäßig Bilder und Videos von sich, auf denen er weint und Schwäche zeigt. Genau das ist es, was seine Fans an ihm lieben und schätzen!

Hat Leon Geschwister?

Leon Content hat eine kleine Schwester. Ihr Name ist Fiona und sie taucht auch in einigen von Leons TikTok-Videos auf.

Was ist Leon Contents Lieblingsessen?

Am liebsten mag Leon Ofenkäse, den könnte er wirklich Tag und Nacht essen. Außerdem liebt er Rumpsteak. Was er dagegen so gar nicht mag ist Paprika.

Welchen Star feiert Leon Content?

Leon Content ist ein großer Fan von Sängerin Billie Eilish. Auf einem ihrer Konzerte hat er sie sogar persönlich getroffen und hatte die Chance ein Foto mit ihr zu knipsen, das er auch auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat.

Wer ist Leon Contents Ex-Freund?

Leon war lange Zeit in einer On-Off-Beziehung mit TikTok-Kollege Rickfouu. Ihre Beziehung, sowie alle Höhen und Tiefen, trugen die beiden in der Öffentlichkeit aus und zeigten, dass auch im Leben eines gefeierten TikTok-Stars nicht immer alles rund lief. Die beiden trennten sich im September 2018 nach 7 Monaten Beziehung, kamen kurz gab es aber ein großes Liebes-Comeback und die beiden sprachen sogar von Hochzeit. Inzwischen ist aber alles aus und Leon ist wieder frisch verliebt!

