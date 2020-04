Seit wann ist Mattia Polibio auf TikTok fame?

Mattia ist ein richtiger Social-Media-Newcomer. Erst im November 2018 teilte er sein erstes Video auf TikTok – und es ging viral. Noch bis Ende des Jahres sammelte der Beitrag 17.000 Likes! Seitdem geht er richtig steil und hat mittlerweile 4,6 Millionen Follower! (Stand 24.4.2020)

Mattia Polibio auf Instagram und Twitter

Auch auf Instagram und Twitter ist Mattia ein gehypter Star. Auf Instagram hat er 1,2 Millionen Follower, auf Twitter sind es schon fast 200.000! (Stand 24.4.2020)



Wie alt ist Mattia Polibio?

Ein besonderes Merkmal: Mattia Polibio ist erst 16 Jahre alt! Krass, denn das sieht man ihm auf den ersten Blick gar nicht an! Tatsächlich hat er aber am 16.5.2003 Geburtstag! Aaaah, Cutie 😍



Mattia Polibio: So tickt er!

Mattia ist nicht der klassische Sunnyboy, der ein süßes Lächeln auflegt, um gut anzukommen – ganz im Gegenteil! Er hat eine sehr eigene „Attitude“, die ihn noch viel interessanter macht! 😏 Zwar kennen wir ihn nicht persönlich, aber es kommt so rüber, als sei er ein kleiner Rebell, der seinen eigenen Kopf hat. Vielleicht ist das aber nur das Image, das er haben möchte …

Matteo Polibio flucht gerne

Wer Mattia Polibios Videos aufmerksam geguckt hat, dürfte bemerkt haben, dass er gerne flucht und schwört! 😅 Und wie es scheint, hat er auch kein Problem dies vor seinen Followern zu tun. Doch seine Fans lieben genau diese ehrliche und authentische Art, denn verstellen tut sich Mattia auf jeden Fall nicht!

Mattia Polibios Herkunft

Mattia kommt aus New Jersey und ist in der Stadt Totowa aufgewachsen. Sein Vater ist gebürtiger Italiener und sein größtes Vorbild. Seine Mutter kommt aus Mexiko. Mattia spricht deshalb fließend Italienisch und kann sich auch ohne Probleme auf Spanisch unterhalten. Er hat einen Bruder, der Gianluca heißt.

Mattia Polibios Sternzeichen

Mattia’s Sternzeichen ist der Stie, damit hat er ein besonderes Gespür für Schönheit. Außerdem sind Stiere nicht nur fürsorglich und wünschen sich auch in allen Lebensbereichen Sicherheit. Finde hier heraus, ob dein Sternzeichen zu ihm passen würde!

Hat Mattia Polibio eine Freundin?

Nein, Mattia Pilibio ist single! Jenna Habliz ist seine Ex-Freundin, die beiden waren zweimal ein Paar. Nach ihrer ersten Trennung beleidigten Mattia's Fans Jenna so krass, dass sie die Kommentar-Funktion auf Instagram deaktivieren musste. Etwas später kamen sie dann für kurze Zeit wieder zusammen, trennten sich dann aber endgültig.💔 Jenna, ist nicht im Gegensatz zu mattia aber nicht fame!Der TikTok-Boy sagte in einem Livestream, dass er nicht bereit für eine Beziehung sei und sich auf sich selbst konzentrieren wolle. Also Girls, er ist noch single - wie wäre es mit einem TikTok-Duett? So haben er und Jenna sich schließlich auch kennengelernt 😬

Mattia Polibio: Tödlicher Unfall

Im November 2019 sorgten Fake-News über Mattia für Angst und Schrecken. Der Nachrichtensender „Channel45“ meldete, dass Mattia Polibio bei einem Unfall ums Leben gekommen sei. Eine Falschmeldung, die nicht nur den Webstar selbst, sondern auch seine Fans schockierte. Mattia hatte nie einen Autounfall!

Mattia Polibio: Hype-House oder Sway-House?

Eine schwierige Frage für den Boy der sich mit beiden TikTok-Cliquen super versteht. Bestimmt habt ihr Mattia schon das ein oder andere Mal mit Hype House Merch gesehen! Wenn ihr denkt, dass er sich fürs Hype-House entscheiden würde, liegt ihr aber falsch. Die Klamotten waren nur ein Geschenk seines guten Freundes Chase Hudson aka LilHuddy 😉 Mattia würde eher ins Sway-House ziehen, weil er einen engeren Draht zu den Jungs wie Josh Richards hat!

