Wie alt ist Nic Kaufmann?

Nic Kaufmann wurde am 3. Dezember 2000 geboren und ist aktuell 19 Jahre alt. Sein Sternzeichen ist Schütze.

Ist Nic Kaufmann Deutscher?

Nics Mama kommt aus Indien und sein Papa ist Deutscher. Bis 2018 wuchs er aber in Singapur auf. Im Alter von 17 Jahren zog Nic dann nach München, wo er sein Wirtschaftsinformatik-Studium begann.

Das sind Nic Kaufmanns Hobbys

Nic mag es kreativ: Mit Photoshop und After-Effects bearbeitet er seinen Content und liebt es, Dinge zu animieren. Neben TikTok gehört das Fotografieren ebenfalls zu seinen liebsten Hobbys.

Queen, David Bowie und ACDC – von diesen Musikern ist Nic Fan

Wer die TikToks von Nic Kaufmann gesehen hat, weiß: Nic steht total auf die Band Queen! In seinem Zimmer hängt nämlich ein Plakat der „Bohemian Rhapsody“-Stars um Frontman Freddie Mercury. Aber auch Bands wie Pink Floys und ACDC feiert der Social-Media-Star. Von den aktuellen Stars der Musik-Szene findet er besonders einen richtig gut: The Weeknd!

Hat Nic Kaufmann eine Freundin?

Nein, zurzeit ist Nic Single. Im BRAVO-Interview verrät er, wie seine Traumfrau sein sollte: „Mir ist bei einer Frau besonders wichtig, dass sie ein schönes und sympathisches Lächeln hat. Außerdem sollte sie abenteuerlustig sein. Ein weiterer Pluspunkt ist, wenn sie Rock-Musik feiert.“

Wann hat Nic mit TikTok begonnen?

Bereits im April 2018 hat Nic Kaufmann damit begonnen, regelmäßig Videos auf TikTok zu posten. Mittlerweile hat er über 2.5 Millionen Follower und über 80 Millionen Video-Aufrufe. (Stand: April 2020)

Nic hat viele TikTok-Freunde

TikToker und Social-Media-Stars wie Dalia, Lukas White, Levin oder Fußballer Roberto Hategan zählt Nic Kaufmann zu seinen Freunden. Seitdem er in Deutschland wohnt, treffen sie sich regelmäßig, um abzuhängen und coole TikToks für ihre Community zu drehen.

Hat Nic Kaufmann Geschwister?

Ja, Nic hat zwei jüngere Schwestern namens Kiana und Sophia, die er über alles liebt. Auf seinen Insta-Post kann man die beiden regelmäßig sehen. Seitdem er in München wohnt, sieht er seine Schwestern allerdings nicht mehr sooft, da diese in Singapur bei ihren Eltern leben. Via Facetime und Co. hält er mit ihnen Kontakt.

In diesem Musikvideo hat Nic mitgespielt

Wegen seines stylischen Looks und seiner coolen Art wurde Nic von Rapper MC BILAL gefragt, ob er in seinem Musik-Video zum Song „Bye Bye“ mitspielen möchte. Neben Social-Media-Star Dalia spielt er darin die Hauptrolle. Der Clip hat mittlerweile knapp 6,5 Millionen Aufrufe. (Stand: April 2020)

Nic liebt Vintage-Kleidung

Vor allem durch seinen coolen Look fällt Nic Kaufmann direkt auf. Er liebt es, in Vintage-Stores nach coolem Stuff zu suchen und seine alte Kleidung aufzupimpen: „Mir gefällt es, wenn Klamotten einzigartig sind und ich dafür nicht viel Geld ausgeben muss“, erklärt er im BRAVO-Talk.

