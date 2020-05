Céline's richtiger Name

Die junge Rapperin hat als Künstlernamen ihren eigenen Vornamen gewählt,CélineDorka ist ihr vollständiger Name! Auf Instagram findet man sie unter @céline.104 (Stand Mai 2020)!

Woher kommt Céline?

Céline kommt ursprünglich aus dem westfälischen Paderborn und ist dort aufgewachsen. Die Stadt liegt an der Pader (übrigens der kürzeste Fluss Deutschlands) und hat rund 150.000 Einwohner (Stand 2016).

Wann wurde Céline geboren?

Da Céline noch eine richtige Newcomerin ist, gibt es nur wenige Infos über sie. Klar ist aber, dass sie noch relativ jung ist! Sie wurde vermutlich 2000 oder 2001 geboren.

Wo lebt Céline heute?

Im Moment lebt und arbeitet Cèline in unserer Hauptstadt Berlin!

Céline's erster Song!

Am Valentinstag 2020 veröffentlichte die junge Sängerin ihre erste Single "Was machst du da?". Mittlerweile hat das Video über 1,3 Millionen Klicks (Stand Mai 2020)!

Céline mit Loredana auf Tour

Nachdem sie 2019 den Rapper Fabian Römer (L_EBENSLAUF) auf dessen Tour begleitete, gab Loredana Anfang 2020 bekannt, dass Céline sie auf die "King Lori Tour 2020" begleiten würde. Leider wurde die Tour von Loredana nach dem ersten Konzert in Leipzig aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Céline's erstes Musikvideo

Nicht nur was auf die Ohren, sondern auch richtig was für die Augen gab es mit ihrem ersten Musikvideo zu ihrer zweiten Single "Für Mich"! Der Clip erschien am 13.3.20 auf ihrem YouTube-Kanal (@CÉLINE) und hat sage und schreibe 53.000 Daumen nach oben, bei fast 2 Millionen Klicks (Stand Mai 2020).

Céline's großer Durchbruch

Mit ihrem Song "Tränen aus Kajal" gelang ihr der große Durchbruch. Die emotionale Single schaffte es in Österreich auf Platz 52, in Deutschland sogar auf Platz 21 der Charts! Wow, für eine so junge Rapperin ein mega krasser Erfolg, gerade im deutschsprachigen Rap-Business!

Diese Stars supporten Céline

Neben Loredana bekannten sich schnell weitere deutsche Rap-Stars als Fans der talentierten Newcomerin! Sogar Bonez MC, der derzeit einer der erfolgreichsten deutschen Rapper ist, supportete Céline! Das Oberhaupt der 187-Strassenbande postete ihren Song in seiner Story – krass! Auch die Rapperin Hava teilte "Was machst Du da?" auf ihrem Instagram-Account.

Céline schrieb Song für Lena

Céline hat nicht nur eine mega Stimme, sondern ist auch auf dem Papier eine echte Granate – bei sich selbst und bei anderen! An Lena Meyer-Landruths Song "It Takes Two" hat sie sowohl mitgeschrieben, als auch im Video getanzt! Eben ein richtiges Multitalent…

