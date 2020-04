Capital Bra & Loredana: Gemeinsamer Song geht durch die Decke!

Ihr gemeinsamer Song ging schon vor der Veröffentlichung krass durch die Decke. Als Capital Bra auf seinem Instagram-Kanal eine Hörprobe seines gemeinsamen Songs mit Loredana hoch lud, war die Resonanz extrem: Innerhalb weniger Wochen erreichte die Hörprobe knapp 3 Millionen Aufrufe! Wtf! 😱 Gestern Nacht war es dann endlich so weit: Nachdem Capital Bra noch vor Kurzem ankündigte, dass er mit dem Rappen aufhört, veröffentlichte er jetzt die Vollversionen seines Hits „Nicht verdient“.

Capital Bra & Loredana: Darüber handelt ihr neuer Hit!

Wer Capital Bra und Loredana kennt, weiß, dass sie in ihren Hits oftmals ihre Gefühle verarbeiten und eine direkte Botschaft vermitteln. „Nicht verdient“ ist ein Liebessong, der so rein gar nichts mit anderen Love-Songs zu tun hat. Denn in ihrem neuen Song geht es weniger um eine Liebeserklärung, als darum, dass manche einfach die Liebe „nicht verdienen“, die man ihnen schenkt. Genau deshalb denken viele, dass der Hit an Loredanas Ex-Mann Mozzik gerichtet ist...

Loredana: Ist diese Zeile an Mozzik gerichtet?

"Du hast mich so enttäuscht, ich schwör', ich mein' es ernst. Ich hab' mich so getäuscht, ich dacht, du bist es wert. Ich hab' mich so gefreut, dir gehört mein Herz. Aber meine Tochter Hana heilt mir jeden Schmerz", heißt es in einer Strophe der Rapperin. Eine krasse Ansage, die einiges darauf schließen lässt, dass sie an den Rapper Mozzik gerichtet ist! Lange galten sie als DAS Traumpaar im Rap-Business. Doch dann das Aus. Seitdem verarbeitet Loredana ihre Gefühle am liebsten in ihren Songs, so auch in dem gemeinsamen Song „Nicht verdient“ mit Capital Bra. Ein mega Hit, den ihr unbedingt auschecken solltet!

