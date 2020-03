Capital Bra: "Ich höre auf zu rappen, wenn …"

Etliche Streaming-Rekorde, ausverkaufte Konzerte und Sechsstelliges auf der Bank: Capital Bra ist ein Rap-Star! Klar, dass bei diesen Erfolgen keiner daran denkt, dass er demnächst mit der Musik aufhören wird – doch jetzt schockt der Bratan seine Fans mit einer gegenteiligen Aussage! Nachdem bereits sein Rap-Kollege Bausa sein Karriere-Ende ankündigte, überrascht jetzt auch der Bratan seine Fans mit einer krassen Ankündigung … Hört Capi etwa auch mit dem Rappen auf? 😳 Zum Glück erst mal nicht – aber im Sommer 2020 könnte das passieren! Allerdings nur unter einer bestimmten Bedingung, wie er jetzt auf Instagram verriet: "Bis zum Sommer 80kg sonst hör ich auf zu Rappen 😂😂", schreibt der "Passt mir so gar nicht"-Star unter ein neues Selfie, auf dem er seine Muskeln zeigt.

Capital und Joker Bra: Schluss mit Musik?

Fällt dir was auf dem Anzeigebild auf? Der Körper von Capital Bra hat sich echt krass verändert – er hat sich ein echtes Muskelpaket antrainiert! In letzter Zeit macht der Rapper nämlich mehr Sport denn je und versucht, gesünder zu leben. Deshalb hat er sich ein ganz bestimmtes Fitness-Ziel gesetzt und will bis zum Sommer noch etwas abnehmen, damit er nur noch 80 Kilogramm wiegt! Die Fans des "Berlin Lebt"-Stars glauben aber fest an Capital Bra und sind zuversichtlich, dass es noch sehr lange Musik von Capi, als auch von seinem Alter Ego Joker Bra geben wird. Du auch?

