Capital Bra: Neue Videos

Während Capital Bras Alter Ego Joker Bra gerade mit seinem neuen Song " Baby " (feat. Vize) auf Platz Zwei der Charts ist, tourt der Berliner Rapper mit seinem Team durch Amerika. Er gab selbst an, dort einige Videos zu drehen – wir sind schon gespannt! Vor zwei Wochen war Capital Bra in New York und musste allerdings ganz ehrlich feststellen: "New York ist nichts für mich!" Im sonnigen Los Angeles hat es Capi eindeutig besser gefallen. Der Grund? "Die Leute sind einfach gechillter hier". Fair enough! Mittlerweile ist Capital Bra in der berühmten Party-Stadt Las Vegas im US-Bundesstaat angekommen. Der Bratan scheint einen Mega-Spaß zu haben, denn er begleitet seine große Reise fleißig auf Instagram! Versprochen: Ein Blick in seine Instagram-Story zaubert jedem ein Lächeln auf die Lippen! Übrigens hat Capital Bra seinen eigenen Instagram-Filter!

Capital Bra in Las Vegas

Capital Bra, der sich gerade von seinem Rap-Kollegen trennte, lässt uns in seiner aktuellen Instagram-Story wissen was er von den US-Amerikanern wirklich hält. LOL: Total begeistert von den Lichtern und krassen Gebäuden von Las Vegas zeigt der Rapper den Ausblick aus seinem Hotelzimmer und sagt dabei: "Bratans, Bratinas, Las Vegas ist zu krass Alter!" Dekadent: Capi wohnt im weltberühmten "Hotel Bellagio" in der Mitte des Las Vegas Strip! Das ist vor allem für seine beeindruckenden Wasserspiele bekannt. Der "Berlin Lebt"-Star filmt auch gleich die Fontäne des Springbrunnens und findet dabei: "Die Amerikaner haben doch nen Dachschaden Alter, guckt euch das mal an! Wie krank ist das denn, Alter?" Wir wünschen Capi natürlich noch viel Spaß und hoffen auf ein paar geile Videos, wenn er zurück nach Deutschland reist!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!