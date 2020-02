Capital Bra trennt sich von Rap-Kollege!

Capital Bra feuert Rapper

Capital Bra gab erst vor Kurzem sein neues Signing bekannt. Am 13. September 2019 nahm der Berliner nämlich einen Newcomer unter Vertrag. Der deutsch-türkische Rapper Ali471 sollte bei Capis Label "Bra Musik" fett Karriere machen! Doch daraus wird wohl nichts. Denn Capital Bra sorgt jetzt schon wieder für eine krasse Veränderung! Er verriet nämlich in seiner Instagram -Story, dass er sich von seinem Rap-Kollegen getrennt hat. Ali471 ist ab sofort also nicht mehr bei Capi gesignt. Der Grund? Unklar. Doch die beiden scheinen keinen Beef zu haben – Capi schreibt auf Instagram nämlich: "Viel Erfolg auf deinem Weg. Wir wünschen dir und deinem Bruder weiterhin nur das beste. Du wirst auch ohne uns rasieren, Ali."

Ali471: Das ist der Newcomer

Nachdem Capital Bra immer mal wieder Instagram-Stories von sich und Ali471 gepostet hat und auch verkündete, dass die beiden Songs zusammen aufnehmen, hätte mit der Trennung der beiden Rapper wohl niemand gerechnet. Wir können nur hoffen, dass die Feature-Tracks mit dem Star trotz allem veröffentlicht werden. Ali471 war bis jetzt übrigens das erste Signing bei Capital Bras eigenem Musik-Label "Bra Musik". Der Berliner hatte sein Talent erkannt und den 23-Jährigen aus Duisburg unter Vertrag genommen. Krass: Alis erster Hit "Hadi Gel Gezelim" wurde bei YouTube schon ca. 20 Millionen Mal aufgerufen. Sein Markenzeichen: Er rappt auf Deutsch, Türkisch und Englisch.

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!